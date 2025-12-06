Estudiantes Negro es el campeón del Torneo Oficial de Damas

En una final vibrante, el CAE derrotó como visitante por 3 a 2 a Talleres Rojo y se coronó en la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Bajo un calor agobiante y con un importante marco de público que alentó constantemente dándole color a la jornada, Estudiantes Negro se consagró campeón de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH).

Tal como sucedió en semifinales, el CAE debió hacerse fuerte de visitante para lograr su objetivo y lo hizo para el delirio de su público. En una vibrante y pareja final, derrotó por 3 a 2 a Talleres Rojo y logró el bicampeonato.

Delfina White, Sofía Fouces y Hana Heintze marcaron los goles del conjunto Albinegro; mientras que Luz Rodríguez y Valentina Márquez igualaron transitoriamente la historia para el dueño de casa.

Las emociones de la tarde se vieron al principio y al final del cotejo, ya que los tantos fueron convertidos en el primero y en el último cuarto.

Los equipos recién se estaban acomodando en el sintético, cuando tras un bochazo al área, Delfina White madrugó al conjunto local y rompió el cero en el tanteador cuando apenas se habían disputado 49 segundos.

El golpe le dolió a Talleres que le costó algunos minutos acomodarse en el rectángulo de juego, ante las jugadoras de Estudiantes que se las veía más segura con la bocha.

Sin embargo, poco a poco el Rojo fue tomando el control del juego y empezó a llevar peligro mediante córners cortos, que fueron bien defendidos por el visitante.

De tanto intentar, el anfitrión tuvo su premio, que llegó a los 10 minutos con 23 segundos, luego de una buena jugada por la derecha que terminó en el sector opuesto y un pase atrás para que Luz Rodríguez empujara casi sobre la línea para empardar la historia.

De todos modos, rápidamente Estudiantes volvió a ponerse en ventaja. Sofía Fouces, de penal, rompió la valla de la T a los 13 minutos con 26 segundos del primer chico.

Estudiantes lo ganó sobre el final

Tras el descanso, se vio un dueño reñido y cerrado, con pocas acciones de peligro para uno u otro arco, por lo que el tanteador no se alteró ni en el segundo ni en el tercer parcial.

Hubo que esperar hasta el último cuarto para volver a vivir emociones en el predio Toribio Ortiz. Talleres sabía que debía ir por el empate y lo consiguió a la salida de un córner corto, cuando tras una serie de rebotes Valentina Márquez capitalizó arrojándose al suelo. El cronómetro marcaba cuatro minutos con 20 segundos y el tanteador estaba en dos goles por bando.

A partir de ese momento el temor a perder se apoderó de los equipos y nadie regaló nada, ya que sabían que el más mínimo error podía costar muy caro.

Cuando parecía que la historia iba directo a los penales australianos, la bocha fue al área local y se produjo una tapada a puro reflejos de la arquera Ada Chappino, pero el rebote le quedó a Hana Heintze, que con el arco vacío volvió a desnivelar cuando iban 11 minutos con 14 segundos.

Los instantes finales fueron a puro nervio, con Talleres buscando desesperadamente el empate y Estudiantes defendiendo con uñas y dientes su ventaja, algo que finalmente logró para gritar bicampeón.