Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

El equipo de Talleres festejó en la categoría formativa de la Asociación Paranaense de Sóftbol tras vencer a Estudiantes.

En una tarde agobiante de viernes, con altas temperaturas que desafiaron a jugadores y cuerpos técnicos, se disputó el partido decisivo de la temporada 2025 de la categoría KDT masculino de la Asociación Paranaense de Sóftbol. Talleres, que había llegado al tercer juego con la serie 2–0 a su favor, no dejó lugar a dudas y cerró la final con una sólida victoria por 7 a 4 sobre Estudiantes, coronándose campeón con una barrida impecable de tres triunfos consecutivos.

Fiel a la filosofía que sostuvo durante todo el año, el técnico de Talleres, Braian Dorella , volvió a confiar en la potencia ofensiva de su equipo y eligió batear de entrada. La decisión no tardó en dar resultados: en la primera entrada, los de Toribio Ortiz explotaron con cuatro anotaciones convertidas por Joaquín Vich, Matías Invinkebied, Facundo Galván y Mateo Sierak . Estudiantes descontó en el cierre del episodio gracias a Jozami , pero el golpe inicial ya estaba dado.

En la segunda entrada, Talleres volvió a imponer condiciones. Otra vez Vich y Galván alcanzaron el home para estirar la ventaja a 6–1, mientras la defensa conseguía neutralizar los intentos ofensivos del CAE. Con el control del juego en sus manos, la presión pasó al lado de Estudiantes.

El tercer inning mostró mayor paridad: Bautista Rodríguez sumó una carrera más para Talleres, mientras que nuevamente Jozami respondió para el CAE, que intentaba mantenerse en juego pese al desgaste generado por el intenso calor. Las baterías de ambos equipos debieron trabajar con cuentas largas, lo que ralentizó el ritmo y exigió al máximo a los lanzadores.

La reacción más profunda de Estudiantes llegó en la baja de la sexta, cuando Jozami —figura ofensiva del equipo— y Bartoli impulsaron dos nuevas carreras para acercar a su equipo 7–4. Sin embargo, ese envión no alcanzó para torcer la historia: Talleres manejó los tiempos, sostuvo su defensa y cerró el partido sin sobresaltos.

Con el triunfo, Talleres selló un contundente 3–0 en la serie final y se consagró campeón de la temporada 2025, demostrando solidez, poder ofensivo y una notable regularidad durante todo el campeonato.

El plantel campeón de Talleres, dirigido por Braian Dorella, estuvo integrado por:

Joaquín Vich, Matías Invinkebied, Facundo Galván, Bruno Francisconi, Mateo Sierak, Laureano Vilches, Gabriel Suárez, Bautista Rodríguez, Bastián Duerto, Genaro Bello, Ignacio Deu, Juan Bautista Alegre, Felipe Moreloy y Santiago Martínez Fusari.