Uno Entre Rios | Ovación | Talleres

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

El equipo de Talleres festejó en la categoría formativa de la Asociación Paranaense de Sóftbol tras vencer a Estudiantes.

7 de diciembre 2025 · 18:02hs
Talleres campeón el fin de semana.

APS

Talleres campeón el fin de semana.

En una tarde agobiante de viernes, con altas temperaturas que desafiaron a jugadores y cuerpos técnicos, se disputó el partido decisivo de la temporada 2025 de la categoría KDT masculino de la Asociación Paranaense de Sóftbol. Talleres, que había llegado al tercer juego con la serie 2–0 a su favor, no dejó lugar a dudas y cerró la final con una sólida victoria por 7 a 4 sobre Estudiantes, coronándose campeón con una barrida impecable de tres triunfos consecutivos.

Fiel a la filosofía que sostuvo durante todo el año, el técnico de Talleres, Braian Dorella, volvió a confiar en la potencia ofensiva de su equipo y eligió batear de entrada. La decisión no tardó en dar resultados: en la primera entrada, los de Toribio Ortiz explotaron con cuatro anotaciones convertidas por Joaquín Vich, Matías Invinkebied, Facundo Galván y Mateo Sierak. Estudiantes descontó en el cierre del episodio gracias a Jozami, pero el golpe inicial ya estaba dado.

La final del Torneo Oficial de Damas se disputó bajo un sol agobiante.

Estudiantes Negro es el campeón del Torneo Oficial de Damas

El partido que definirá el Torneo Oficial de Damas podrá verse por TV.

Torneo Oficial de Damas: Talleres Rojo o Estudiantes Negro levantarán el trofeo

En la segunda entrada, Talleres volvió a imponer condiciones. Otra vez Vich y Galván alcanzaron el home para estirar la ventaja a 6–1, mientras la defensa conseguía neutralizar los intentos ofensivos del CAE. Con el control del juego en sus manos, la presión pasó al lado de Estudiantes.

El tercer inning mostró mayor paridad: Bautista Rodríguez sumó una carrera más para Talleres, mientras que nuevamente Jozami respondió para el CAE, que intentaba mantenerse en juego pese al desgaste generado por el intenso calor. Las baterías de ambos equipos debieron trabajar con cuentas largas, lo que ralentizó el ritmo y exigió al máximo a los lanzadores.

La reacción más profunda de Estudiantes llegó en la baja de la sexta, cuando Jozami —figura ofensiva del equipo— y Bartoli impulsaron dos nuevas carreras para acercar a su equipo 7–4. Sin embargo, ese envión no alcanzó para torcer la historia: Talleres manejó los tiempos, sostuvo su defensa y cerró el partido sin sobresaltos.

Con el triunfo, Talleres selló un contundente 3–0 en la serie final y se consagró campeón de la temporada 2025, demostrando solidez, poder ofensivo y una notable regularidad durante todo el campeonato.

El plantel campeón de Talleres, dirigido por Braian Dorella, estuvo integrado por:

Joaquín Vich, Matías Invinkebied, Facundo Galván, Bruno Francisconi, Mateo Sierak, Laureano Vilches, Gabriel Suárez, Bautista Rodríguez, Bastián Duerto, Genaro Bello, Ignacio Deu, Juan Bautista Alegre, Felipe Moreloy y Santiago Martínez Fusari.

Talleres temporada cadete Estudiantes
Noticias relacionadas
Talleres quiere volver a levantar el trofeo de la APB.

APB: Recreativo y Talleres son semifinalistas del Torneo Clausura

Carlos Tevez fue ovacionado por La Bombonera.

Carlos Tevez reconoció que sueña con dirigir a Boca

En el Centro Comunitario N° 17 egresaron 90 personas en 2024, y este año serán 122.

El Centro Comunitario N° 17 lleva más de 20 años promoviendo la inclusión

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario