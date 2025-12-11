Este jueves se juegan las segundas semifinales de la APB

Desde las 21.30 jugarán Talleres-Recreativo y Quique-Estudiantes, por el segundo juego de las semifinales del Torneo Clausura de la APB.

Este jueves se disputarán los segundos juegos de las semifinales del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) . Recreativo y Estudiantes van por el pase a la final; mientras que Talleres y Quique no tienen margen de error.

Desde las 21.30, Talleres recibe a Recreativo y Quique a Estudiantes. El Bochas y el CAE están 1 a 0 arriba tras haber ganado el primer partido, como local por 88-72 y 82-75, respectivamente.

Talleres sabe que deberá realizar un gran trabajo si pretende superar a un Recreativo que se muestra firme en sus intenciones y que sabe muy bien lo que pretende. El Rojo juega bajo presión y eso le puede resultar perjudicial, señala Paraná Deportes. Igual, ya demostró tener un equipo con temperamento y actitud que no le escapa a las difíciles.

Por su parte, Quique tragó bronca y ya está listo para recibir a Estudiantes. El Decan” sabe que se le escapó una gran oportunidad para poner al frente, pero no supo sostener la victoria y se quedó con las manos vacías. Ahora en su cancha va por el empate. No la tiene fácil, y más ante un Estudiantes que va con todo en busca del pase a la final.