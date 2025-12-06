Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Torneo Oficial de Damas: Talleres Rojo o Estudiantes Negro levantarán el trofeo

Desde las 17.30, en el predio Toribio Ortiz, se disputará la final de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas de la FEH.

6 de diciembre 2025 · 07:39hs
El partido que definirá el Torneo Oficial de Damas podrá verse por TV.

El partido que definirá el Torneo Oficial de Damas podrá verse por TV.

Se definirá el Torneo Oficial de Damas. Este sábado se disputará la final de la Zona Campeonato del certamen organizado por Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Talleres Rojo y Estudiantes Negro serán los protagonistas del partido decisivo, que se llevará a cabo desde las 17.30, en el predio Toribio Ortiz.

El dueño de casa, que fue el líder de la fase regular, viene de dejar en el camino a Paracao Azul, con el que empató 1 a 1 en el mismo escenario donde se disputará la final, pero se clasificó a la última instancia por haber tenido ventaja deportiva.

La final del Torneo Oficial de Damas se disputó bajo un sol agobiante.

Estudiantes Negro es el campeón del Torneo Oficial de Damas

Juan Manuel Lazaneo le dio la victoria a Neuquén en el Torneo Regional Amateur.

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Mientras que el elenco Albinegro eliminó en semifinales a su clásico rival, Rowing Azul, al que superó en condición de visitante por 2 a 0. Ahora el CAE irá por otro triunfo como visitante que le dé el trofeo.

Desde que se disputa el Torneo Oficial de Damas, en 2014, tanto Talleres como Estudiantes se han coronado en cinco oportunidades cada uno. Talleres gritó campeón en 2014, Clausura 2015, 2019, 2022 y 2023; mientras que el CAE festejó en el Apertura 2015, 2016, 2017, 2018 y 2024.

Vale destacar que los fanáticos del hockey sobre césped y el deporte en general podrán observar las alternativas de este partido, que será televisado en vivo y en directo por la pantalla de Canal Once.

Rowing, al podio en el Torneo Oficial de Damas

Rowing Azul superó en el partido por el tercer y cuarto puesto a Paracao Azul y se subió al podio en el Torneo Oficial de Damas. Tras un vibrante encuentro que finalizó empatado 2 a 2, en los penales el Remero fue más eficaz y se impuso por 4 a 2.

Torneo Oficial de Damas Talleres Estudiantes Federación Entrerriana de Hockey
Noticias relacionadas
Hubo podio entrerriano, Nadia Cutro junto a  Miguel Recalt (Toyota).

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Maravilla Martínez la figura de Racing ante Boca.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Los jugadores de Don Bosco que salieron campeones.

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Talleres campeón el fin de semana.

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó la modalidad Revancha

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Policiales
Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Accidente fatal en la Ruta 32: dos personas fallecidas tras un choque entre una moto y una camioneta

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por La Noche del Mimeógrafo

Ajustaron la pena a expolicía de la federal condenado por "La Noche del Mimeógrafo"

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Feliciano: un hombre estuvo a punto de morir en un incendio

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Un entrerriano murió en un choque en Uruguay

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Detienen a supuesto jefe narco y secuestran dinero, drogas y autos

Ovación
Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Torneo Regional Amateur: victoria de Neuquén y empate de Atlético Paraná

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó a Boca Juniors y es finalista

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Don Bosco es el tricampeón del Lanzamiento Lento +35 de la APS

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Podio entrerriano en el cierre del año en Mina Clavero

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La provincia
Gustavo Vergara: La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó

Gustavo Vergara: "La deuda entrerriana bajó y el relato del kirchnerismo se terminó"

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Capacitación: la provincia suma Guías de la Naturaleza a través de una amplia propuesta

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Alerta amarilla por tormentas en el centro-norte de Entre Ríos

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

Paraná: primeras sensaciones del nuevo transporte público

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

La emotiva carta de la pareja de un chofer para los conductores que quedaron sin sus puestos de trabajo

Dejanos tu comentario