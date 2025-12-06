Torneo Oficial de Damas: Talleres Rojo o Estudiantes Negro levantarán el trofeo

Desde las 17.30, en el predio Toribio Ortiz, se disputará la final de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas de la FEH.

Se definirá el Torneo Oficial de Damas . Este sábado se disputará la final de la Zona Campeonato del certamen organizado por Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Talleres Rojo y Estudiantes Negro serán los protagonistas del partido decisivo, que se llevará a cabo desde las 17.30, en el predio Toribio Ortiz.

El dueño de casa, que fue el líder de la fase regular, viene de dejar en el camino a Paracao Azul, con el que empató 1 a 1 en el mismo escenario donde se disputará la final, pero se clasificó a la última instancia por haber tenido ventaja deportiva.

Mientras que el elenco Albinegro eliminó en semifinales a su clásico rival, Rowing Azul, al que superó en condición de visitante por 2 a 0. Ahora el CAE irá por otro triunfo como visitante que le dé el trofeo.

Desde que se disputa el Torneo Oficial de Damas, en 2014, tanto Talleres como Estudiantes se han coronado en cinco oportunidades cada uno. Talleres gritó campeón en 2014, Clausura 2015, 2019, 2022 y 2023; mientras que el CAE festejó en el Apertura 2015, 2016, 2017, 2018 y 2024.

Vale destacar que los fanáticos del hockey sobre césped y el deporte en general podrán observar las alternativas de este partido, que será televisado en vivo y en directo por la pantalla de Canal Once.

Rowing, al podio en el Torneo Oficial de Damas

Rowing Azul superó en el partido por el tercer y cuarto puesto a Paracao Azul y se subió al podio en el Torneo Oficial de Damas. Tras un vibrante encuentro que finalizó empatado 2 a 2, en los penales el Remero fue más eficaz y se impuso por 4 a 2.