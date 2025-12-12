Uno Entre Rios | Escenario | Juanele Comedy

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

El sábado 13, se llevará a cabo el Juanele Comedy II, una muestra de los talleres de comedia de Litoral Stand Up Comedy, con entrada a la gorra

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

12 de diciembre 2025 · 13:50hs
Belisario Ruiz y Nacho Koornstra

Belisario Ruiz y Nacho Koornstra

El humor en Paraná tendrá una cita especial el sábado 13 de diciembre a las 21, cuando se realice la segunda edición del Juanele Comedy en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Bv. Racedo 250. La actividad reunirá a comediantes de los talleres de Litoral Stand Up Comedy, coordinados por Belisario Ruiz y Nacho Koornstra, quienes desde 2019 sostienen un espacio formativo que ya dejó una marca en la escena local. La entrada será a la gorra y habrá servicio de cantina.

Litoral Stand Up Comedy presenta Juanele Comedy II

La muestra reúne a participantes de los niveles inicial y avanzado, un recorrido que este año volvió a completarse con grupos heterogéneos y motivaciones diversas. Para Ruiz y Koornstra, la práctica funciona como una escuela que brinda técnica, acompañamiento y trabajo constante. En diálogo con UNO, Ruiz explicó que la comedia se desarrolla como un oficio: requiere tiempo, repetición y una serie de pasos que permiten transformar ideas en material escénico. Ese proceso, señaló, también abre puertas a personas que buscan expresarse en público o ganar seguridad en distintos ámbitos.

En esta edición, el público podrá ver ocho monólogos preparados durante 2025: Gabriela Werner, Tavo Bolzán, Marita Cortes, Evelyn Schneider, Fede Galán, Drazen Princic, Baltazar Vega y Alejandro Carnero formarán parte de la velada. Ruiz y Koornstra estarán a cargo de la presentación, aunque cederán el protagonismo a quienes llegan a este cierre anual.

Dos de ellos, Werner y Bolzán, atravesarán su primera experiencia frente al público. Según Ruiz, ambos trabajaron con compromiso y dedicación. Werner, actriz, encontró en el stand up una instancia diferente, donde la escena no se construye desde un personaje sino desde la propia mirada. Bolzán, humorista gráfico y docente, decidió sumarse y avanzó con un nivel que sorprendió a sus compañeros. Para ambos, la expectativa trae nervios y entusiasmo.

Belisario Ruiz y Nacho Koornstra.jpg

Personal y cotidiano

La muestra permitirá observar el contraste entre quienes dan sus primeros pasos y quienes transitan el segundo nivel. En los inicios, los monólogos suelen centrarse en vivencias personales y situaciones cotidianas. Luego, el proceso avanza hacia materiales que requieren un trabajo más profundo: opiniones, observaciones sobre el entorno y una búsqueda más precisa del punto de vista. Ese cruce, explicó Ruiz, funciona como una manera de acercarse a la “cocina” de la comedia, donde cada intérprete descubre qué quiere contar y cómo hacerlo.

Ruiz destacó que el taller reúne a personas con perfiles variados: quienes desean formarse como comediantes, quienes buscan herramientas para hablar en público y quienes encuentran en el humor una forma de atravesar la timidez. Cada participante avanza a su propio ritmo y no existe obligación de presentarse en la muestra final. Sin embargo, la mayoría decide hacerlo al cierre del proceso. Para los coordinadores, ese encuentro completa el sentido del taller: la expresión artística adquiere dimensión en diálogo con el público. En cada edición, Ruiz observa un fenómeno que se repite: los grupos que llegan al final del año forman lazos que continúan más allá del taller. Ensayos, comentarios, risas y devoluciones arman una comunidad que sostiene a quienes se suben por primera vez y a quienes ya tienen un recorrido. Para el equipo docente, ese acompañamiento es tan valioso como el contenido técnico, porque permite que cada persona encuentre un espacio seguro donde probar ideas.

El crecimiento local

Ruiz también remarcó que la comedia local creció de manera sostenida en los últimos años y que ese movimiento se alimenta del trabajo de todos. Explicó que muchos de los comediantes que hoy circulan por distintos bares y espacios culturales comenzaron en el taller y luego continuaron por su cuenta, abriendo funciones o escribiendo nuevos materiales. Para él, ver ese crecimiento confirma que la formación genera impacto en la ciudad y fortalece a la escena en su conjunto.

El taller de Litoral Stand Up Comedy retomó su actividad después de la pandemia y ya suma cuatro años de trabajo efectivo. Durante ese tiempo, la escena local incorporó a numerosos comediantes que pasaron por el taller. Ruiz señaló que casi toda la movida actual del stand up en la ciudad incluye a personas formadas en este espacio, algo que los impulsa a seguir fortaleciendo la propuesta y a pensar nuevos proyectos para 2025. Para 2026, el equipo ya confirmó que volverán a dictarse los talleres de nivel 1 y 2, una continuidad que busca sostener el crecimiento de la escena y ofrecer nuevos espacios de formación para quienes quieran iniciarse o profundizar en el oficio. Las fechas exactas se anunciarán a comienzos del año próximo, aunque Ruiz adelantó que el formato seguirá ofreciendo técnica, práctica y acompañamiento.

El Juanele Comedy será la última presentación abierta del año. Luego, el grupo tendrá compromisos privados y planifica retomar actividad pública a partir de enero, con funciones al aire libre dentro de las actividades culturales de verano.

Quienes deseen reservar lugar pueden comunicarse al 343 5336779, a través de los comediantes o por mensaje privado. Más información: @litoral_standupcomedy en Instagram o al 3434711428.

