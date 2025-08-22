Talleres suspendió el sóftbol Lento por motivos de seguridad

Uno Entre Rios | Ovación | Talleres

La Comisión Directiva de Talleres tomó una drástica decisión. Es sobre los entrenamientos y partidos de la categoría tras un accidente durante un torneo.

22 de agosto 2025 · 12:25hs
En el predio de Talleres se jugó un torneo de Lento hasta el fin de semana.

Gentileza Ludmila Cachón.

En el predio de Talleres se jugó un torneo de Lento hasta el fin de semana.

El Club Talleres de Paraná es una de las entidades de mayor crecimiento en la región. Su predio de Toribio Ortiz cuenta con muchos deportes y constate movimiento de personas. Y durante el desarrollo de un torneo de sóftbol en la categoría Lento se produjo un inconveniente por un golpe que se registró a una persona.

La Comisión Directiva tomó una drástica decisión: suspender temporalmente los entrenamientos y partidos de la categoría Sóftbol Lento, una medida que busca preservar la seguridad de quienes asisten o practican otras disciplinas en las instalaciones.

Recreativo recibirá a Paracao en un interesante duelo de equipos paranaenses en la Conferencia 2 de la Liga Provincial.

Liga Provincial: se inicia el cuarto capítulo

Nadia Carrero: La fortaleza de Talleres es el juego en equipo.

Nadia Carrero: "La fortaleza de Talleres es el juego en equipo"

En una carta dirigida a Leopoldo Montiel, presidente de la Subcomisión de Sóftbol, se detalla la preocupación por una problemática de larga data: las pelotas de sóftbol suelen salir de los límites de la cancha durante los partidos y prácticas. Esta situación se volvió aún más alarmante tras un reciente incidente en el que un jugador de hockey sobre césped recibió un pelotazo en la espalda, lo que requirió atención médica y lo dejó inmovilizado por un tiempo. La ubicación de ambas canchas complica la práctica en simultaneo de ambos deportes. El sóftbol fue de los primeros en el predio y luego fueron llegando otros deportes, que sumó socios y crecimiento al club. Ahora poco espacio es un problema para las disciplinas.

La Comisión Directiva consideró este episodio como un llamado de atención urgente y, en consecuencia, resolvió la suspensión temporal de la actividad hasta que se implementen soluciones concretas que garanticen la seguridad física de todos los presentes en el predio, además de prevenir potenciales conflictos legales.

“Sabemos que esta decisión puede no ser simpática”, expresaron desde la Comisión, “pero es la más adecuada en este momento, priorizando el bienestar y la integridad de todos”.

Asimismo, se solicitó a la Subcomisión de Sóftbol comunicar la medida a los jugadores e iniciar un trabajo conjunto que permita hallar una solución definitiva a esta situación, que ha persistido sin respuesta durante años.

Mientras tanto, el sóftbol Lento queda en pausa, a la espera de mejoras que permitan su práctica sin riesgos.

La carta de la dirigencia de Talleres

La carta armada por la Comisión Directiva es la siguiente:

nota talleres

nota talleres otra

Talleres sóftbol seguridad
