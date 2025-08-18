Talleres y San Martín de San Juan empataron sin goles

En el Kempres de Córdoba, Talleres y San Martín de San Juan no se sacaron ventajas en el cierre de la quinta fecha.

Talleres y San Martín de San Juan empataron 0 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de fútbol. El resultado no le sirvió a ninguno de los dos: ambos siguen sin encontrar regularidad y permanecen en la temida zona de descenso.