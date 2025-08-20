Nadia Carrero: "La fortaleza de Talleres es el juego en equipo".

En esta edición histórica de la Liga Provincial de básquet, que por primera vez reúne a 32 equipos de toda la provincia, Club Atlético Talleres de Paraná marca un hito al tener en el banco de la Primera División masculina a Nadia Carrero, la única mujer entrenadora de la competencia.

Su presencia no solo representa un avance en materia de igualdad de oportunidades, sino que también la convierte en la primera mujer en conducir un plantel de primera en el básquet entrerriano, abriendo camino en un ámbito históricamente dominado por hombres.

En lo deportivo, el Rojo vive un inicio de torneo soñado: ganó los tres partidos que disputó y se ubicó entre los punteros de su grupo. En el debut superó como visitante a Progreso por 70-66 en tiempo suplementario. En su primera presentación en casa, en la sede de calle Hipólito Yrigoyen 593, reaccionó tras un arranque adverso y derrotó a Independiente de La Paz por 72-55. Y en el tercer encuentro, Talleres volvió a festejar en un emocionante duelo paranaense al imponerse a Paracao por un ajustado 77-74.

En ese sentido, UNO dialogó con Nadia Carrero sobre su experiencia como primera entrenadora y de las prioridades que tiene el Rojo en el Prefederal.

—¿Sensaciones de este gran comienzo de Talleres en la Liga Provincial?

— Son positivas. Nos propusimos ser competitivos en el Prefederal y afrontar la doble competencia con el torneo local. En el Prefederal arrancamos bien, en el asociativo no tanto, pero hasta ahora estamos a la altura de lo que demandan los dos frentes. Para nosotros es un desafío enorme porque la exigencia es doble y, sin embargo, los chicos están respondiendo muy bien. Se trata de sostener esa intensidad, de seguir trabajando con compromiso, porque sabemos que esto recién empieza y la Liga es larga.

—¿Se esperaban este arranque con tres victorias al hilo?

— El objetivo era ser competitivos. Veníamos de un último Prefederal muy malo, sin ganar partidos en la fase regular, y eso nos había dejado un sabor amargo. Por eso arrancar con tres triunfos seguidos es muy satisfactorio. No me sorprende porque los chicos entrenan muchísimo. Tengamos en cuenta que son jugadores amateurs, ninguno vive de esto: salen del trabajo, muchos dejan la familia, algunos con hijos, y aun así vienen y dejan todo. Ese compromiso hace que los resultados no sean casualidad. Es un orgullo ver cómo responden ante la exigencia.

Nadia Carrero: "La fortaleza de Talleres es el juego en equipo"

—¿Qué significa para vos dirigir en una Liga con 32 equipos, la más grande de la historia entrerriana?

— Es un salto en mi carrera, un desafío enorme. Me obliga a estar a la altura del torneo y de lo que piden los jugadores. Lo vivo con profesionalismo, porque no deja de ser un certamen histórico para Entre Ríos, con un nivel muy alto y con equipos que invierten mucho para estar. También representa una oportunidad para Paraná, porque este crecimiento provincial ayuda a que el básquet de la ciudad siga dando pasos importantes. Y para mí, en lo personal, es una experiencia que me marca y me exige permanentemente.

—¿Sos la única entrenadora en esta edición?

— Sí, soy la única y también la primera en dirigir un equipo masculino en la Liga Provincial. Me lo dijeron en Progreso y después me lo confirmaron en otros clubes. Lo tomo con total naturalidad, porque hago mi trabajo como cualquier otro entrenador. No me genera nada en particular, aunque sé que es distinto. Estoy orgullosa si esto sirve para que otras mujeres se reflejen, se animen y ocupen estos espacios. Muchos me dicen que soy pionera, pero no me lo tomo con presión: trato de que sea lo más natural posible. Más allá del género, lo que se busca es hacer un buen trabajo y que el grupo crezca. Si esto ayuda a romper estereotipos, bienvenido sea.

—¿Cómo se armaron para este torneo?

— La idea era mantener la base, darle rodaje a los U21 del club y reforzarnos en los lugares que lo necesitábamos. Veníamos de un buen torneo asociativo, más allá de que quedamos terceros en la fase regular y nos despedimos en cuartos. Vimos que había compromiso, que los chicos estaban trabajando bien, y eso había que sostenerlo. Después se sumó Pablo Bandeo, que nos dio una mano enorme. Es un gran jugador, con experiencia en Liga Nacional y Liga Argentina, y además una gran persona. Somos un club de barrio, con uno de los presupuestos más bajos de los 32 equipos, por eso tenerlo con nosotros es muy valioso. Se adaptó rápido al grupo y está marcando la diferencia.

—¿Cuál es la fortaleza de Talleres?

— El juego en equipo. Perdimos a nuestros dos internos y tuvimos que adaptarnos a una forma de juego distinta, más dinámica y abierta. Trabajamos con un esquema 4-1, con menos presencia fija en el aro, lo que nos obliga a ser más intensos en defensa y en ataque. Buscamos darle velocidad al juego, aunque eso a veces trae errores, pero siempre con la idea de priorizar la mejor opción. No tenemos un jugador que meta 30 puntos por partido: la figura tiene que ser el equipo. Si lo entendemos así, esa será nuestra mayor fortaleza para seguir creciendo.

—El torneo tiene un nivel muy alto, con jugadores de mucha jerarquía. ¿Cómo lo ves?

— Altísimo. Todos coinciden en que va a ser una liga durísima y muy pareja. La competencia te exige estar en constante mejora,porque si no te quedás atrás. Nosotros queremos ser ese equipo que siempre dé pelea, que no se achique frente a nadie. Este viernes enfrentamos a Urquiza, los dos invictos, y es el plato fuerte de la fecha. Vamos con la idea de competir de igual a igual, sabiendo que es un rival durísimo, pero preparando el partido de la mejor manera. Más allá de Urquiza, creo que todos los rivales son complicados, sobre todo cuando jugás de visitante. Hay canchas difíciles y eso también influye en esta competencia.

Fixture de Talleres

Primera Rueda

03-08: Progreso 66-70 Talleres

08-08: Talleres 72-55 Ind. La Paz

17-08: Paracao 74-77 Talleres

22-08: Urquiza vs. Talleres

31-08: Talleres vs. Quique

05-09: Estudiantes vs. Talleres

14-09: Talleres vs. Recreativo

Segunda Rueda

19-09: Talleres vs. Progreso

28-09: Ind. La Paz vs. Talleres

03-10: Talleres vs. Paracao

12-10: Talleres vs. Urquiza

17-10: Quique vs. Talleres

26-10: Talleres vs. Estudiantes

31-10: Recreativo vs. Tallere