Liga Provincial: Talleres prolongó su buen presente en el Coloso del Sur

El Rojo celebró su tercera victoria en serie al derrotar Paracao. Lidera la Conferencia 2 de la Liga Provincial junto a Urquiza de Santa Elena

Talleres derrotó como visitante a Paracao 77 a 74, en condición de visitante, en uno de los encuentros destacados de la tercera fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. La victoria edificada en el Coloso del Sur le permite al Rojo sostenerse en la cima de las posiciones de la Conferencia 2, con puntaje ideal.

El conjunto de calle Irigoyen comparte sector junto a Urquiza de Santa Elena, que venció en La Paz a Independiente 70 a 58.

Por otro lado, Quique piso firme en el norte entrerriano al derrotar 82 a 74 a Progreso de Santa Elena. Mientras que Recreativo fue el único local que festejó. Lo hizo al derrotar 78 a 65 a Estudiantes.

Por la Conferencia 4 Zaninetti aplastó a Juventud Unida de Gualeguaychú al derrotarlo 91 a 39. Por su parte, Bancario le ganó en Gualeguay a Atlético Tala 84 a 77. Mientras que Regatas Uruguay superó en Rosario del Tala a Peñarol 69 a 68.

Posiciones de la Liga Provincial

Conferencia 1

Ferro (San Salvador) 6 (3-0)

Sionista 5 (2-1)

Sportivo San Salvador 5 (2-1)

Sarmiento (Villaguay) 5 (2-1)

Ciclista 5 (2-1)

Olimpia 4 (1-2)

Echagüe 3 (0-3)

Parque (Villaguay) 3 (0-3)

Conferencia 2

Urquiza (Santa Elena) 6 (3-0)

Talleres 6 (3-0)

Estudiantes 5 (2-1)

Quique 5 (2-1)

Paracao 4 (1-2)

Recreativo 4 (1-2)

Independiente (La Paz) 3 (0-3)

Progreso (Santa Elena) 3 (0-3)

Conferencia 3

Estudiantes (Concordia) 6 (3-0)

Ferro (Concordia) 6 (3-0)

Vélez (Chajarí) 5 (2-1)

Santa Rosa (Chajarí) 4 (1-2)

Social (Federación) 4 (1-2)

San José 4 (1-2)

La Armonía (Colón) 4 (1-2)

Capuchinos (Concordia) 3 (0-3)

Conferencia 4

Regatas (Concepción del Uruguay) 6 (3-0)

Zaninetti (Concepción del Uruguay) 5 (2-1)

BH (Gualeguay) 5 (2-1)

Bancario (Gualeguay) 5 (2-1)

Peñarol (Rosario del Tala) 4 (1-2)

Luis Luciano (Urdinarrain) 4 (1-2)

Atlético Tala 4 (1-2)

Juventud Unida (Gualeguaychú) 3 (0-3)