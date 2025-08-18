Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Talleres ganó en el único partido de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas

Por la primera fecha, el Rojo goleó 6 a 2 a Tilcara. También hubo actividad por la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas.

18 de agosto 2025 · 21:55hs
Talleres Rojo es uno de los animadores del Torneo Oficial de Damas.

Talleres Rojo es uno de los animadores del Torneo Oficial de Damas.

El Torneo Oficial de Damas 2025 de hockey sobre césped continúa su marcha. En el marco de la recuperación de la primera fecha de la Zona Campeonato, Talleres Rojo se impuso con contundencia ante Tilcara por 6 a 2, reafirmando su protagonismo en la máxima categoría.

La actividad continuará en la jornada del martes con el cruce entre Rowing Azul y Capibá (Sub 19 a las 19, Reserva a las 20.30 y Primera a las 22), mientras que el jueves será el turno de Paracao Azul frente a Estudiantes Negro (Reserva a las 20 y Primera a las 22).

La Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas

También se jugó el grueso de partidos de la Zona Ascenso, en la que también ofrecieron emociones intensas. La Paz Hockey y Paracao Amarillo igualaron 3-3, mientras que Unión Agrarios Cerrito superó a Rowing Blanco por 2-0. En otro duelo atractivo, Talleres Blanco venció 3-2 a Echagüe.

El último compromiso de la fecha se disputará el miércoles, en las instalaciones del Plumazo, donde se medirán los dueños de casa Estudiantes Blanco ante Estudiantes Amarillo (la Reserva se jugará a las 20 y la Primera a las 21.30).

Las posiciones del segundo estamento son: Unión Agrarios 10 puntos, Talleres Blanco 7, Eschagüe (+11) y Estudiantes Amarillo (+5) 6, Estudiantes Blanco 5, La Paz Hockey 4, Paracao Amarillo 1 y Rowing Blanco 0.

