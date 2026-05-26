Concepción del Uruguay fue sede de una histórica edición del Nacional de Atletismo U20

En el Centro de Educación Física (CEF) Nº 3 Hugo La Nasa, de Concepción del Uruguay, se desarrolló la 55ª edición del Campeonato.

Concepción del Uruguay volvió a ratificar su estrecha relación con el atletismo argentino al albergar la 55ª edición del Campeonato Nacional U20, una competencia que reunió a más de 400 deportistas de 20 provincias en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) Nº 3 Hugo La Nasa, dependiente del Consejo General de Educación (CGE).

El evento tuvo un significado especial para la ciudad entrerriana, ya que por primera vez fue sede del máximo certamen nacional de la categoría juvenil. La realización del campeonato representó un nuevo paso en la consolidación del CEF Nº 3 como un espacio de referencia para el desarrollo del atletismo argentino, sumándose a una extensa trayectoria como anfitrión de competencias nacionales e internacionales.

La organización estuvo a cargo de la Confederación Argentina de Atletismo y la Federación Atlética de Entre Ríos, que llevaron adelante una competencia de gran nivel técnico y deportivo, con entrada libre y gratuita para el público que acompañó durante las jornadas de actividad.

Desde el comienzo del campeonato, los atletas protagonizaron pruebas de alto nivel que permitieron la obtención de nuevas marcas para la historia del certamen.

Entre las actuaciones sobresalientes apareció la salteña Milagros Damico, quien se quedó con la prueba de los 100 metros llanos al registrar un tiempo de 11.61 segundos, estableciendo un nuevo récord de campeonato.

También tuvieron destacadas presentaciones la tucumana Valentina Rosa Velárdez, vencedora en los 5.000 metros, e Irene Pernía, representante de Buenos Aires, quien brilló en los 1.500 metros. Ambas consiguieron nuevas marcas récord para la competencia, elevando aún más el nivel del torneo.

Más allá de las figuras nacionales, los representantes del CEF Nº 3 tuvieron una actuación destacada ante su público y lograron importantes resultados que reflejan el trabajo que se desarrolla diariamente en la institución.

Lo que dejó Concepción del Uruguay

Uno de los grandes protagonistas fue Nicolás Cousillas, quien se consagró campeón nacional en salto en largo con una excelente marca de 7,19 metros. Además, mostró su versatilidad al imponerse en su serie de los 200 metros llanos con un registro de 23 segundos y 61 centésimas.

Otro de los títulos para la delegación local llegó gracias a Adrián Viso, quien dominó la prueba de lanzamiento de jabalina y alcanzó el primer puesto con una marca de 58,96 metros.

En Lanzamiento de Martillo, Diego Sincosky finalizó cuarto con 55,47 metros, mientras que Antu Flind concluyó en la quinta posición con un registro de 41,77 metros, aportando importantes puntos para la representación uruguayense.

En Salto Triple también hubo presencia en el podio. Julián Cousillas logró el tercer lugar gracias a una marca de 13,21 metros, ratificando el buen nivel de los atletas locales en las pruebas de saltos.

Por su parte, Irene Boujon se ubicó 21ª en salto en largo y finalizó 13ª en salto triple, donde registró una marca de 10,20 metros. Nicolás Bonnet alcanzó el octavo puesto en salto en alto con un salto de 1,80 metros.

Entre las damas, Milagros Montes de Oca consiguió una meritoria quinta posición en Lanzamiento de Jabalina al alcanzar los 29,27 metros.

Valentina González también sumó experiencia en pruebas de velocidad, finalizando cuarta en su serie de 200 metros con un tiempo de 28”75 y sexta en su serie de 400 metros con 1’08”.

En tanto, Agustín Bobadilla culminó 12° en Salto en Largo con una marca de 5,76 metros y fue quinto en salto triple al registrar 12,49 metros.

Camino al Iberoamericano U20

Además de coronar a los mejores atletas juveniles del país, el campeonato tuvo una relevancia adicional, ya que funcionó como instancia evaluativa para la conformación del seleccionado argentino que representará al país en el Campeonato Iberoamericano U20. La cita internacional se desarrollará durante junio en Perú y reunirá a los principales exponentes juveniles de la región, por lo que el rendimiento exhibido en Concepción del Uruguay será determinante para la definición de la delegación nacional.