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Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata

Entre Ríos implementará desde julio un programa nacional de asistencia económica para víctimas de trata.

26 de mayo 2026 · 17:41hs
Roncaglia confirmó que Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata.

Roncaglia confirmó que Entre Ríos implementará un programa nacional para asistir a víctimas de trata.

Luego de la firma de un convenio entre el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, Entre Ríos comenzó a trabajar en la implementación del programa Restituir Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas.

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La Coordinación Nacional de Asistencia y Restitución de Derechos a Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Ramiro M'Cann convocó a un encuentro virtual con los representantes de los puntos focales de las 12 provincias que adhirieron al Programa Nacional.

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La Coordinadora del Consejo Provincial de Prevenciòn, Protecciòn y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico de Personas, Punto Focal Provincial, Silvina Calveyra, participó del encuentro que tuvo como objeto la presentación de los requisitos, procedimientos a seguir para la puesta en vigencia, implementación y el acceso por parte de las víctimas rescatadas al Programa a partir del mes de julio de 2025. Como asimismo los avances en la carga al Registro de Personas Víctimas, que estará bajo nuestra órbita REDAVIT, relato Calveyra.

Un programa nacional para Entre Ríos

El programa tiene por objetivo promover la restitución de derechos a las victimas del delito de trata de personas mediante la implementaciòn de un circuito de asistencia, fortaleciendo la coordinaciòn interinsticuional con el fin de facilitar la reinserciòn social y laboral de la victimas, desde un enfoque de protecciòn de derechos, evitando la revictimizacion, siendo una herramienta clave para tal fin, explicó Silvina Calveyra

A su vez agregó: "El programa tiene dos líneas las primera el equivalente a un salario mínimo vital y móvil por tres meses, prorrogable por tres meses más, y la otra línea es la mitad de un salario mínimo vital y móvil por igual periodo promoviendo el acceso al empleo digno".

Entre Ríos trata Víctimas Nacional
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