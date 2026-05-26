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Región Centro: según un informe, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja

Según un informe de la UBA-Conicet, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja de la Región Centro para usuarios residenciales

26 de mayo 2026 · 17:24hs
Según un informe

Según un informe, Entre Ríos es la provincia con la tarifa eléctrica más baja.

El Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet publicó su informe correspondiente a mayo de 2026, en el que Entre Ríos es la provincia con menor costo de factura eléctrica de la Región Centro para usuarios residenciales.

LEER MÁS: Energía: Entre Ríos lidera la Región Centro con las tarifas más bajas

Los datos del informe UBA-Conicet

De acuerdo al relevamiento, Entre Ríos ocupa el puesto 17 en el ranking nacional de tarifas para usuarios sin subsidio; y el puesto 14 para usuarios con subsidio, ubicándose por debajo de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

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“Cuando asumimos, Entre Ríos era la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país. Tomamos decisiones para aliviar el costo de la boleta sin resignar inversión ni calidad del servicio”, señalaron desde la Secretaría de Energía provincial.

Desde el gobierno provincial destacaron que estos resultados son consecuencia de una política sostenida de ordenamiento y reducción de costos impulsada desde el inicio de la gestión. Entre las principales medidas, recordaron la eliminación de impuestos provinciales de la boleta eléctrica, la reducción de la tasa de fiscalización del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) del 1,8% al 0,8%; y la reducción de tasas municipales a partir de acuerdos con gobiernos locales.

Tarifas

En ese sentido, remarcaron que el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) durante casi dos años permitió amortiguar el impacto de los aumentos nacionales de energía y transporte definidos por Nación, mientras se avanzaba en un proceso de ordenamiento y eficiencia de la empresa provincial.

También recordaron que la provincia impulsó acuerdos con municipios para reducir las contribuciones y tasas municipales incluidas en las facturas eléctricas, bajando la contribución municipal del 8,69 al 6% y disminuyendo el tope de las tasas municipales del 16 al 13%.

Otros aspectos a tener en cuenta

Desde Enersa subrayaron, además, que las medidas de alivio tarifario convivieron con un fuerte proceso de inversión en infraestructura energética. En los últimos meses se licitaron nuevas estaciones transformadoras, obras de distribución eléctrica, incorporación de medidores inteligentes, renovación de equipamiento y modernización de sistemas operativos y comerciales, con inversiones millonarias en toda la provincia.

“Mientras antes los recursos se despilfarraban, ahora cada peso se transforma en obras para mejorar el servicio que reciben los entrerrianos”, señalaron desde la empresa provincial.

Finalmente, destacaron que Entre Ríos logró mejorar su posición relativa en el ranking nacional de tarifas manteniendo niveles de inversión récord, ampliando la capacidad del sistema y fortaleciendo la infraestructura energética en toda la provincia.

Región Centro Informe Entre Ríos tarifa eléctrica
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