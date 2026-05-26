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Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

La lista de 26 para la Copa del Mundo puede ser entregada hasta el sábado, pero no hay restricciones para los partidos amistosos previos al Mundial.

26 de mayo 2026 · 19:40hs
Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni decidió que para los amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia llevará alrededor de 30 jugadores, más allá de haber anunciado a los 26 que integrarán la lista para el Mundial. El plazo para entregar la nómina para la Copa del Mundo vence el sábado.

Al no haber restricciones para los compromisos previos, la idea del director técnico es contar con una delegación un poco más nutrida por si ocurre alguna eventualidad. Las experiencias vividas con Joaquín Correa y Nicolás González a pocos días de Qatar 2022 sirvieron para tomar nota al respecto.

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Las lesiones de ambos en aquel momento obligaron a convocar de urgencia a dos jugadores (Thiago Almada y Ángel Correa) que estaban de vacaciones. Para evitar que esto se repita, Scaloni ya tendrá al alcance de la mano -con ritmo de juego y mentalizados- a los posibles reemplazantes.

Entre los que no estarán en la lista de 26 para el Mundial y viajarán a los amistosos aparecen Santiago Beltrán y Joaquín Freitas (River), Tomás Aranda (Boca), Simón Escobar (Vélez), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Nicolás Capaldo (Hamburgo).

Otro que también formará parte de la delegación es Agustín Giay y la convocatoria del jugador de Palmeiras está ligada a los desgarros de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. ¿Peleará por un lugar en el Mundial?

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos

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Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni llevará alrededor de 30 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina

La delegación viajará el sábado rumbo a Kansas, que será la base de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo. El primer entrenamiento se realizará el lunes de cara a los choques frente a Honduras (el 6 de junio en Texas) e Islandia (el 9 de ese mismo mes en Alabama).

De los primeros seis jugadores mencionados solo para los amistosos hay tres (Freitas, Ovando y Escobar) que no tienen chance de meterse en la lista del Mundial aunque haya alguna lesión, ya que no forman parte de la prelista de 55 futbolistas. Solo ellos son los que están habilitados a ser elegidos por Scaloni.

Lionel Scaloni amistosos Selección Argentina Mundial
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