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Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos

Vialidad Nacional realiza operativos móviles en la ruta nacional 12 junto al municipio de Gualeguay para prevenir excesos y proteger caminos y puentes.

26 de mayo 2026 · 17:48hs
Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos.

Vialidad intensifica controles de cargas y dimensiones sobre rutas nacionales en Entre Ríos.

Vialidad Nacional informó que lleva adelante operativos de control de pesos y dimensiones a vehículos de gran porte sobre la ruta nacional 12, en colaboración con la Municipalidad de Gualeguay. Las tareas se realizan mediante balanzas móviles y se suman a los controles habituales del puesto fijo ubicado sobre la ruta nacional 127.

LEER MÁS: Vialidad Nacional realizó trabajos en rutas nacionales en Entre Ríos

Desde el organismo nacional remarcaron la importancia de respetar los límites establecidos por la legislación vigente debido al impacto que el exceso de carga produce sobre la infraestructura vial. Indicaron que los pavimentos están diseñados para soportar pesos legales y que un incremento del 20% en el peso por eje puede reducir a la mitad la vida útil de una ruta proyectada para durar diez años.

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Asimismo, señalaron que el peso total de los vehículos afecta directamente la conservación de los puentes, mientras que las dimensiones de las unidades influyen en la seguridad vial, ya que se relacionan con el ancho de calzada, las curvas, los sobrepasos y la altura libre de las estructuras.

Operaciones de Vialidad

Vialidad recordó que tanto transportistas como cargadores y demás actores involucrados en la operación son responsables del cumplimiento de las normas sobre pesos y dimensiones. En caso de infracciones, las multas, tasas de resarcimiento y eventuales reclamos pueden recaer indistintamente sobre cualquiera de ellos.

Los controles se realizan en el marco de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y de los decretos reglamentarios vigentes. El objetivo es preservar el estado de los caminos y optimizar las condiciones de seguridad para todos los usuarios de la red vial.

Desde el organismo también recordaron que los vehículos pueden circular libremente por la Red Vial Nacional siempre que respeten los límites autorizados. En caso de excederse, además de las sanciones correspondientes, deberán descargar el exceso de carga y afrontar el pago del canon por deterioro del pavimento.

Vialidad Rutas Nacionales Entre Ríos
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