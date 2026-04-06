Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Durante la madrugada del lunes, Talleres derrotó 3 a 1 en la final a CEF y levantó este trofeo por primera vez en su historia.

Talleres se consagró campeón del Campeonato Nacional de Clubes de softbol, tras vencer en la final por 3 carreras a 1 a CEF, que llegaba como defensor del título, y alcanzó la cima del podio en una nueva edición del torneo que se disputó en Paraná, cuya definición se extendió hasta la madrugada del lunes en un partido muy parejo.

Con este resultado, el conjunto Rojo de la capital entrerriana obtuvo su primera consagración en este certamen, que reúne a los mejores equipos del país.

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En el encuentro decisivo, Talleres se midió justamente ante CEF, que llegaba como último campeón. En un duelo equilibrado, el equipo ganador logró imponer su juego en los momentos clave para quedarse con la victoria por 3 a 1.

El partido se disputó en horario nocturno y se prolongó hasta las primeras horas del lunes, en una jornada que concentró la atención de los seguidores del torneo, que acompañaron la apasionante definición. Fue el final de una competencia que se vio complicada por las constantes lluvias que azotaron a la región.

El cierre, aunque demorado, estuvo a la altura de las expectativas: una final vibrante, un nuevo campeón y la confirmación de que el sóftbol argentino sigue creciendo, incluso frente a la adversidad.

De esta manera, Paraná volvió a consolidarse como la capital nacional del sóftbol, y Talleres se inscribió por primera vez en lo más alto del podio, en un torneo que, pese a la lluvia y el desgaste, volvió a mostrar lo mejor de este deporte en el país.

DESCENDIERON.

Los equipos de Indios y Liniers de Bahía Blanca se despidieron de la Zona Campeonato, jugarán la Zona Ascenso en el Nacional de Clubes 2027. Ambos terminaron último en la zona y de esta manera estarán en la segunda divisional.

Por su parte, en la Zona Ascenso Metros fue campeón invicto de la Zona, Tigres logra en segundo ascenso y ascendieron la ronda Campeonato del año que viene.