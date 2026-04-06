Uno Entre Rios | Ovación | Talleres

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Durante la madrugada del lunes, Talleres derrotó 3 a 1 en la final a CEF y levantó este trofeo por primera vez en su historia.

6 de abril 2026 · 17:05hs
Talleres festejó tras una reñida final.

Prensa Talleres

Talleres festejó tras una reñida final.

Talleres se consagró campeón del Campeonato Nacional de Clubes de softbol, tras vencer en la final por 3 carreras a 1 a CEF, que llegaba como defensor del título, y alcanzó la cima del podio en una nueva edición del torneo que se disputó en Paraná, cuya definición se extendió hasta la madrugada del lunes en un partido muy parejo.

Con este resultado, el conjunto Rojo de la capital entrerriana obtuvo su primera consagración en este certamen, que reúne a los mejores equipos del país.

Bareiro convirtió el gol de la victoria para el Xeneize.

Con gol de Bareiro, Boca derrotó a Talleres en Córdoba

Rafael Di Zeo no podrá ingresar al Kempes.

Rafael Di Zeo viajó a ver a Boca, pero en Córdoba lo esperaron con la prohibición

En el encuentro decisivo, Talleres se midió justamente ante CEF, que llegaba como último campeón. En un duelo equilibrado, el equipo ganador logró imponer su juego en los momentos clave para quedarse con la victoria por 3 a 1.

El partido se disputó en horario nocturno y se prolongó hasta las primeras horas del lunes, en una jornada que concentró la atención de los seguidores del torneo, que acompañaron la apasionante definición. Fue el final de una competencia que se vio complicada por las constantes lluvias que azotaron a la región.

El cierre, aunque demorado, estuvo a la altura de las expectativas: una final vibrante, un nuevo campeón y la confirmación de que el sóftbol argentino sigue creciendo, incluso frente a la adversidad.

De esta manera, Paraná volvió a consolidarse como la capital nacional del sóftbol, y Talleres se inscribió por primera vez en lo más alto del podio, en un torneo que, pese a la lluvia y el desgaste, volvió a mostrar lo mejor de este deporte en el país.

DESCENDIERON.

Los equipos de Indios y Liniers de Bahía Blanca se despidieron de la Zona Campeonato, jugarán la Zona Ascenso en el Nacional de Clubes 2027. Ambos terminaron último en la zona y de esta manera estarán en la segunda divisional.

Por su parte, en la Zona Ascenso Metros fue campeón invicto de la Zona, Tigres logra en segundo ascenso y ascendieron la ronda Campeonato del año que viene.

Talleres Campeonato Nacional CEF Sóftbol
Noticias relacionadas
Boca derrotó a Instituto en La Bombonera con goles del pibe Aranda y Bareiro.

Torneo Apertura: Boca quiere estirar su buen momento

Convocan a artistas para el Encuentro Entrerriano de Artes Visuales en La Paz

Convocan a presentar propuestas para el Encuentro Entrerriano de Artes Visuales

El Centro de Amigos del Ciego de Entre Ríos tiene diversas actividades para compartir

El Centro Amigos del Ciego de Entre Ríos invita a distintos talleres abiertos a la comunidad

Boca contará con el respaldo de su público.

Talleres confirmó el reparto de entradas al público de Boca

Ver comentarios

Lo último

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser eliminado en una sola noche

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Ultimo Momento
Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser eliminado en una sola noche

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Policiales
Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Ovación
Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

La provincia
Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte puerta a puerta y suburbanos hasta fin de año

Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte "puerta a puerta" y suburbanos hasta fin de año

Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos

Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos

Buscan a un joven entrerriano que estaba internado en La Plata

Buscan a un joven entrerriano que estaba internado en La Plata

Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial

Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial

Alerta naranja en Entre Ríos: prevén hasta 120 milímetros de lluvia

Alerta naranja en Entre Ríos: prevén hasta 120 milímetros de lluvia

Dejanos tu comentario