¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina? Ya se sabe el día, horario y dónde jugará la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. 7 de julio 2026 · 17:43hs

La Selección Argentina está entre los ocho mejores del torneo.

La Selección Argentina superó por 3-2 a Egipto en Atlanta, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste sigue avanzando en la fase de eliminación directa en busca de defender el título del mundo que obtuvo en Qatar.

Tras superar esta instancia, el equipo capitaneado por Lionel Messi ya conoce cómo seguirá su camino.

Hay bronca en Egipto tras la derrota ante la Selección Argentina La emoción y llanto de Lionel Messi tras la infartante clasificación de la Selección Argentina

Luego de superar a Egipto en octavos, la Selección Argentina volverá a jugar por los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio, a partir de las 22, en Kansas City. El rival en la siguiente fase será el vencedor del duelo que protagonizarán Colombia y Suiza