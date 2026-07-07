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La Selección Argentina sufrió, derrotó 3 a 2 ante Egipto y está en cuartos de final

La Selección Argentina revirtió un 0-2 al superar 3 a 2 ante Egipto. La Scaloneta espera por el ganador de Colombia-Suiza.

7 de julio 2026 · 13:01hs
Enzo Fernández anotó el tanto de la clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial 2026.

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La Selección Argentina protagonizó una remontada memorable para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni venció 3 a 2 a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, luego de estar dos goles abajo en el marcador, y ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Colombia y Suiza.

El inicio fue cuesta arriba para la Albiceleste. Egipto golpeó a los 14 minutos con un cabezazo de Yasser Ibrahim tras un tiro de esquina. Poco después, Argentina tuvo la gran oportunidad para igualarlo, pero Lionel Messi falló un penal a los 20 minutos, contenido por el arquero Mostafa Shobeir Oufa. Aun así, el capitán estuvo cerca del empate con un tiro libre que dio en el palo y el arquero africano volvió a lucirse ante Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, sosteniendo la ventaja mínima antes del descanso.

Leandro Paredes ingresaría en el 11 inicial de la Selección Argentina, en reemplazo de Thiago Almada. Esto provocaría un adelantamiento de Enzo Fernández.

La Selección Argentina va por el pase a cuartos de final del Mundial 

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En el complemento, Argentina salió decidida a cambiar la historia, aunque volvió a sufrir. A los 58 minutos, Mostafa Ziko marcó el segundo tanto para Egipto, pero la acción fue anulada por una infracción previa sobre Lisandro Martínez. Sin embargo, nueve minutos más tarde, el propio Ziko encabezó un contraataque letal y esta vez sí estableció el 2-0.

Reacción y clasificación de la Selección Argentina

Cuando parecía que la eliminación era inevitable, apareció el carácter del campeón del mundo. A los 79 minutos, Cristian "Cuti" Romero descontó de cabeza tras un preciso centro de Messi y encendió la ilusión. Apenas cuatro minutos después, el capitán aprovechó un rebote dentro del área y sacó un potente derechazo para igualar el encuentro 2 a 2.

Con el impulso anímico totalmente de su lado, Argentina fue por más y encontró el premio en tiempo de descuento. A los 93 minutos, Lautaro Martínez envió un centro perfecto desde la derecha y Enzo Fernández ganó de cabeza para marcar el 3-2 definitivo, desatando el festejo argentino en Atlanta.

En los minutos finales, Scaloni cerró el partido con los ingresos de Nicolás Otamendi y Facundo Medina para sostener la ventaja. El pitazo final confirmó una clasificación épica de la Selección, que volvió a demostrar su capacidad de reacción en un partido cargado de dramatismo.

Tras una tarde de sufrimiento, errores y resiliencia, Argentina escribió otra página inolvidable en su historia mundialista y ya está entre los ocho mejores del torneo, donde buscará seguir defendiendo la corona.

Formaciones de Argentina y Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (72' Montiel), Cristian Romero (95' Otamendi), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (65' González); Rodrigo De Paul (65' Lautaro Martínez), Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez (95' Medina).

Egipto: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Emam Ashour (46' Fathy), Marawan Ateya, Mohanad Lashin y Haissem Hassan (72' Trezeguet); Mostafa Zico; Mohamed Salah y. DT: Hossam Hassan.

Goles: 14' Yasser Ibrahim (E); 67' Mostafa Zico (E); 79' Romero (A); 84' Messi (A); 93' Fernández (A).

Incidencias: 20' Shobir (E) le atajó un penal a Messi (A)

Selección Argentina Mundial 2026 Egipto
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