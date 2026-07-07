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El dólar subió otro escalón y su cotización fue $1.515

En la jornada de este martes, el dólar minorista en el Banco Nación escaló a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

7 de julio 2026 · 18:54hs
El dólar subió otro escalón y su cotización fue de $1.515 para la compra. 

El dólar subió otro escalón y su cotización fue de $1.515 para la compra. 

El dólar minorista en el Banco Nación escaló a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. En tanto, el dólar tarjeta se ubicó a $1.963. De acuerdo al relevo de entidades financieras del Banco Central, el minorista promedia los $1.512,55 para la venta.

LEER MÁS: El dólar oficial cumplió su tercera semana consecutiva en alza

El comportamiento del dólar

El dólar oficial avanzó tras abrir la semana a la baja, y se enfila a cerrar la jornada con un nuevo máximo nominal anual. De hecho, las últimas estimaciones del mercado corrigieron al alza sus expectativas del tipo de cambio para los próximos meses.

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En el mercado oficial, el dólar mayorista subió $6 a $1.492,5 para la venta y toca un nuevo máximo en lo que va del año. Así, la distancia con el techo de la banda, que se ubica a $1.815,42, se ubica a más del 21,5%.

En tanto que los contratos de futuros registran leves subas de hasta el 0,1% en la jornada. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.501 para fines de julio y en torno a $1.643 en diciembre.

Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL) opera en los $1.578,86, mientras que el MEP lo hace a $1.527,27. Mintras que el dólar blue cotiza a $1.515 para la venta.

Justamente, el dólar paralelo acumula un avance mensual del 6%, el mayor salto en lo que va del año, en medio de una mayor presión cambiaria.

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