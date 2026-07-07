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Lionel Scaloni, sobre el agónico triunfo: "No puedo hablar de la emoción"

El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026.

7 de julio 2026 · 18:21hs
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, sobre el agónico triunfo: "No puedo hablar de la emoción".

El entrenador Lionel Scaloni se quebró ante la prensa y no pudo declarar tras el enorme triunfo argentino ante Egipto por 3 a 2 en el Mundial 2026. "Son increíbles estos muchachos, no puedo hablar de la emoción", fueron las palabras del entrenador, con la voz quebrada y con lágrimas en los ojos.

Y agregó, ya con la voz vencida por el llanto: "Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano".

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Lionel Scaloni en conferencia

"La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido con este equipo. El equipo nunca deja de ir para adelante", expresó el entrenador, ya más calmado, en conferencia de prensa.

Con respecto al enorme trabajo del equipo: "Muy emocionado. La frase que dice que nunca este equipo va a dejar tirada a su gente, es literal".

Sobre el trámite del duelo: "Creo que siempre el partido estuvo de nuestro lado, tuvimos muchísimas situaciones. Yo sufro igual que todos ustedes en el banco".

Scaloni destacó las emociones por lo demás: "Soy entrenador por esto, por las cosas que me toca revivir en el banco".

"Lo hablo con mi cuerpo técnico, para todos los que hemos jugado al fútbol, volver a vivir estas emociones es increíble", agregó.

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Scaloni valoró el nivel del rival: "Egipto es un muy buen equipo, pero siento que siempre el partido fue nuestro. Ellos tuvieron dos o tres ráfagas".

"Si hay que perder, prefiero perder así. Hay maneras y maneras, pero este equipo siempre da la cara", aseguró el entrenador.

Y agregó: "Siempre me emociono. Vivir esta emoción es algo increíble".

Sobre el penal de Messi: "Leo podría haber errado el penal y quedarse con eso. Pero siempre la vuelve a pedir, lo vuelve a intentar. Me pone la piel de gallina".

La esperanza de Scaloni: "Hoy fue una prueba de esas que te marcan. Somos esto. Cuando la cosa empeora, damos todo. La sensación era que en algún momento ibamos a tener una y lo podíamos dar vuelta".

Scaloni imaginó que se iba a dar vuelta: "Me dio la sensación de un equipo que pocas veces he visto, que no baje los brazos así, con todo en contra. No queríamos que terminara, cuando se empató teníamos la sensación de que se podía ganar. Vos mirabas la cancha, el posicionamiento de los dos equipos, y eso se percibía".

"Hasta que el árbitro no pite, no se termina. Tenemos jugadores que creen que se puede dar, y que entienden que también se puede perder. Eso hace que el jugador esté más tranquilo. Los jugadores creen en ellos. El fútbol es táctica y estrategia, pero también corazón", cerró el DT.

Lionel Scaloni Egipto Entrenador
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