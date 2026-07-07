"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

La Arquidiócesis de Paraná anunció la realización de una nueva edición de la tradicional Peregrinación de los Pueblos, que este año celebrará su 44 edición los días 16 y 17 de octubre. Como cada año, miles de fieles están invitados a recorrer el camino que une la Ermita de Nuestra Señora de Schoenstatt de Hasenkamp con el Santuario de La Loma, en Paraná, en una expresión de fe, oración y fraternidad.

La peregrinación se desarrollará bajo el lema "Peregrinos con María, hacia un mundo más humano", una propuesta que surge del camino de reflexión realizado a la luz de la Palabra de Dios, del Magisterio de la Iglesia, del Jubileo Franciscano que conmemora los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, de la espiritualidad de Schoenstatt y de los desafíos humanos y sociales que atraviesa el mundo actual.

En este sentido, el lema encuentra un especial eco en las palabras del papa León XIV en Magnifica Humanitas: "Tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos". Desde hace más de cuatro décadas, la Peregrinación de los Pueblos constituye una de las manifestaciones más significativas de la fe popular de la Arquidiócesis de Paraná. Año tras año, miles de peregrinos participan de esta experiencia de encuentro con Dios a través de María, marcada por la oración, el sacrificio, la solidaridad y la esperanza.

Los fundamentos del lema

En los argumentos del lema de la convocatoria, la organización destacó que el Papa León XIV, en la encíclica Magnifica Humanitas, afirma que la humanidad atraviesa una encrucijada decisiva: la tecnología y la inteligencia artificial que avanzan rápidamente. "El hombre, frente a esta realidad puede construir nuevas formas de exclusión, indiferencia y deshumanización, o puede elegir caminos de fraternidad, justicia y bien común. El Santo Padre recuerda que allí donde el ser humano corre el riesgo de perder su rostro, Jesucristo revela nuevamente la verdad más profunda de la persona humana y abre un horizonte de auténtica esperanza", explicaron.

En este marco, ahondaron: "Desde esta perspectiva, un mundo más humano no se reduce a un ideal social ni a una mejora material. Significa una sociedad donde la dignidad de toda persona sea reconocida y protegida; donde los más débiles sean cuidados; donde la solidaridad prevalezca sobre el individualismo; donde la paz reine en cada hogar y en cada ámbito donde nos movemos; donde nadie sea descartado y todos puedan encontrar un lugar para desarrollar plenamente su vocación humana y espiritual".

"Esta llamada adquiere una resonancia especial en el contexto del Jubileo Franciscano. San Francisco de Asís continúa siendo para la Iglesia un signo profético de fraternidad universal, de paz y de cuidado de toda vida creada. Su testimonio nos recuerda que nadie puede ser considerado extraño, descartable o indiferente. Todos somos hermanos porque tenemos un mismo Padre", completaron luego.

En otro párrafo, recordaron las palabras del Papa Francisco: "La experiencia misma de la peregrinación nos enseña esta verdad. Nadie llega solo a Paraná. Todos necesitamos de alguien que nos alcance agua, nos anime, nos acompañe, rece por nosotros o nos sostenga en los momentos de cansancio. Como recordó el Papa Francisco durante la oración extraordinaria del 27 de marzo de 2020, en plena pandemia, 'nadie se salva solo'. Esta convicción, desarrollada posteriormente en Fratelli tutti, nos recuerda que la vida humana y la fe se construyen siempre en comunión y fraternidad".

Finalmente, expresaron que, en medio de las incertidumbres y desafíos de nuestro tiempo, "creemos que Dios sigue obrando en el hombre que escribe la historia, que María continúa educando a sus hijos y que todavía es posible construir una sociedad más fraterna y humana". "Por eso, con María, seguimos peregrinando hacia un mundo más humano, convencidos de que cada generación está llamada a comenzar nuevamente la historia de la esperanza y a colaborar, desde el Evangelio, en la construcción de una auténtica civilización del amor", finalizaron.