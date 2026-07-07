Habilitarán canal de comunicación con Pymes y emprendedores

La idea es acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y emprendedores locales al Centro de Ayuda Pyme (CAP)

La idea es acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y emprendedores locales al Centro de Ayuda Pyme (CAP)

La idea es acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y emprendedores locales al Centro de Ayuda Pyme (CAP)

La idea es acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y emprendedores locales al Centro de Ayuda Pyme (CAP)

La idea es acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y emprendedores locales al Centro de Ayuda Pyme (CAP)

Para facilitar el acceso a trámites, programas, instrumentos e incentivos de la Administración Pública Nacional a empresarios y emprendedores, Entre Ríos es la primera provincia en firmar un convenio marco de colaboración con la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.

La intención es acercar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) y emprendedores locales al Centro de Ayuda Pyme (CAP), para la orientación y asistencia en el acceso a trámites, programas, instrumentos e incentivos de la Administración Pública Nacional. Dicha herramienta actúa como punto de contacto territorial, articulando y derivando las consultas de las Mipymes y emprendedores provinciales; y acercando el servicio de orientación y asistencia del Estado Nacional a los actores productivos locales.

Para ello, el Ministerio de Desarrollo Económico habilitará un canal de comunicación con el fin de recepcionar las consultas y gestiones de las Mipymes y emprendedores locales, para derivarlas luego a la subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa para su intervención. Suscribieron el convenio el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; y Christian Bauab, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.

Foto: UNO/Mateo Oviedo

En ese marco, Bernaudo expresó: "Nuestra tarea como cartera productiva de la provincia, es impulsar el desarrollo y la diversificación e integración de la estructura económica de Entre Ríos, promover la innovación y el emprendedurismo; como también fomentar las exportaciones provinciales y la radicación de inversiones que generen empleo genuino".

"Es por ello que firmamos este convenio con el Ministerio de Economía de la Nación, el cual no implica una erogación presupuestaria de ninguna de las partes; sino que se afectarán agentes de Desarrollo Económico para las tareas", sentenció Bernaudo.

Las empresas y emprendedores de la provincia podrán acceder a un canal de atención local, con acompañamiento personalizado para gestionar trámites, realizar consultas y acceder a información clave ante la Administración Pública Nacional y sus organismos descentralizados.

Las empresas interesadas podrán canalizar sus consultas por medio de la Ventanilla Única Integrar (+54 9 3435 01-0810) o del correo electrónico [email protected].