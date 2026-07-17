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Sorpresa en la Copa Argentina: River Plate cayó con Aldosivi y quedó eliminado

En Salta, el Tiburón se impuso 3-1 ante River Plate. Los goles fueron de Tomás Fernández -2- y Nicolás Cordero. Descontó Santos Borré.

17 de julio 2026 · 21:43hs
River perdió en Salta de la mano de Aldosivi.

Prensa Copa Argentina.

River perdió en Salta de la mano de Aldosivi.

River Plate dio un paso en falso por los 16avos de final de la Copa Argentina: fue derrotado 3-1 por Aldosivi en Salta en el que fue su primer partido oficial en el segundo semestre del año. De esta forma, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se despidió prematuramente de una de las competiciones que afrontaba en lo que resta del 2026. Dirigió Andrés Gariano.

Ni el más pesimista de los hinchas millonarios hubiera esperado lo que ocurrió en la primera mitad: luego de discretos primeros minutos del equipo de Eduardo Coudet, que igualmente tampoco sufría en su propio arco, el Tiburón golpeó gracias al oportunismo de Tomás Fernández, quien sacó provecho de un bloqueo a Nicolás Cordero tras el remate muy lejano de Nicolás Zalazar que fue amortiguado en el camino. Santiago Beltrán quedó indefenso y nada pudo hacer para evitar la apertura del marcador.

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Como si eso fuera poco, sumado a las nulas ideas de mitad de cancha hacia adelante, los marplatenses volvieron a pegarle nuevamente: Federico Laurelli le ganó la posición en ataque a Giovanni González y desbordó como puntero izquierdo para enviar el buscapié a media altura para un Cordero que definió de forma exquisita frente a la marca de Lautaro Rivero. Tan mala fue la etapa inicial de los de Núñez que Coudet hizo dos cambios antes del minuto 40: Lucas Beltrán y Mauro Arambarri por Fausto Vera y Juan Cruz Meza.

Cuando parecía que River tomaba la iniciativa en el complemento, en busca de descontar en el marcador, llegó el inesperado tercer gol para los de Damonte: Tomás Fernández desvió un tiro de Laurelli en el camino luego de la intervención de Santiago Beltrán ante Cordero y la puso junto a un palo de cabeza. Delirio total en el banco del Tiburón al minuto 11 del segundo tiempo y desazón completa en el millonario.

Es cierto que los juveniles Joaquín Freitas y Lautaro Pereyra le dieron algo más de frescura en ataque a River, pero en líneas generales fue un partido olvidable desde el plano ofensivo y directamente aplazado en la última línea. Aldosivi, animándose de vez en cuando a cruzar la mitad de la cancha, lastimó a su oponente cuando se lo propuso y desnudó falencias que el Millonario ya había padecido en la primera parte del año.

Un par de intervenciones del arquero Ignacio Chicco y una pelota salvada en la línea por Cordero fueron apenas los pocos intentos en los que River pudo profundizar y generar algo de peligro en el tercio final de la cancha. Recién en el minuto 87, los de Núñez hallaron el descuento gracias al rebote involuntario en Rafael Santos Borré, tras un remate de Ferreyra desde media distancia, que descolocó al guardameta de Aldosivi. Los del Chacho Coudet empujaron hasta el final con más vergüenza deportiva que ideas, pero no bastó para al menos arrimarse en el tanteador.

Formaciones de River y de Aldosivi

River: Santiago Beltrán, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Árbitro: Andrés Gariano

River Aldosivi Copa Argentina Salta
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