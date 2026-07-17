El Gobierno analiza declarar asueto o feriado después de la final del Mundial 2026

En Nación aseguran que la posibilidad “está en evaluación” de ser feriado al igual que pasó cuando se consagró la selección en Qatar 2022.

El Gobierno Nacional evalúa declarar asueto o feriado para después de la final del Mundial entre Argentina y España. En Nación aseguran que la posibilidad “está en evaluación” y la vinculan con los preparativos del operativo de recibimiento de los jugadores de la Selección argentina, “con el resultado que sea”.

El Ejecutivo trabaja sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque todavía espera una definición del plantel y de la AFA. En despachos oficiales sostienen que la medida administrativa dependerá de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.

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El Gobierno nacional coordina el regreso de la Selección y evalúa recibir al plantel en el balcón de la Casa Rosada

La Casa Rosada mira como antecedente directo lo que ocurrió después del Mundial de Qatar 2022. En aquel caso, la Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional para el martes 20, dos días después, en coincidencia con el regreso de la Selección al país y los festejos previstos con los hinchas.

En Balcarce 50 remarcan que esa experiencia funciona como referencia, pero no como molde cerrado. El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el pueblo argentino pudiera festejar con la Selección el título obtenido en Qatar, instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.

El Gobierno todavía no definió si, en caso de avanzar, utilizaría la figura de feriado nacional o un asueto administrativo. La diferencia no es menor: el feriado alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.

El Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento. En Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero remarcan que todo dependerá de la decisión de los jugadores.

La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable central para ordenar cortes, corredores de circulación, puntos de concentración y traslados.

En Balcarce 50 explican que, si la delegación llega por Ezeiza o atraviesa municipios del conurbano, será necesaria una coordinación con la Policía bonaerense. En la provincia de Buenos Aires aseguran que todavía no fueron contactados formalmente, pero remarcan que pondrán “todo a disposición”, como ocurrió en el recibimiento de 2022.

El Gobierno también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado al análisis de escenarios. La SIDE participa de la preparación preventiva del operativo, con foco en posibles concentraciones masivas, riesgos de desborde, puntos sensibles y coordinación entre jurisdicciones.

El Ejecutivo sostiene que aún debe resolver cómo formalizará el ofrecimiento a la Selección. “No está previsto enviar una carta. Se está definiendo”, expresan en Nación sobre el contacto con la AFA, en un contexto atravesado por la mala relación entre el oficialismo y Claudio “Chiqui” Tapia.