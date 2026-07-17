Uno Entre Rios | Ovación | Gobierno

El Gobierno analiza declarar asueto o feriado después de la final del Mundial 2026

En Nación aseguran que la posibilidad “está en evaluación” de ser feriado al igual que pasó cuando se consagró la selección en Qatar 2022.

17 de julio 2026 · 19:44hs
Javier Milei analiza la media del Gobierno Nacional de cara a la final.

Javier Milei analiza la media del Gobierno Nacional de cara a la final.

El Gobierno Nacional evalúa declarar asueto o feriado para después de la final del Mundial entre Argentina y España. En Nación aseguran que la posibilidad “está en evaluación” y la vinculan con los preparativos del operativo de recibimiento de los jugadores de la Selección argentina, “con el resultado que sea”.

Lo que analiza el Gobierno

El Ejecutivo trabaja sobre distintos escenarios de llegada, traslado y seguridad, aunque todavía espera una definición del plantel y de la AFA. En despachos oficiales sostienen que la medida administrativa dependerá de la fecha de regreso, del lugar de arribo y del esquema de celebración que finalmente acepten los jugadores.

El festejo por el triunfo de Argentina.

El Gobierno nacional coordina el regreso de la Selección y evalúa recibir al plantel en el balcón de la Casa Rosada

El gobierno inglés contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí.

El gobierno inglés contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Falklans sí"

La Casa Rosada mira como antecedente directo lo que ocurrió después del Mundial de Qatar 2022. En aquel caso, la Argentina ganó la final el domingo 18 de diciembre y el gobierno de Alberto Fernández declaró feriado nacional para el martes 20, dos días después, en coincidencia con el regreso de la Selección al país y los festejos previstos con los hinchas.

En Balcarce 50 remarcan que esa experiencia funciona como referencia, pero no como molde cerrado. El Decreto 842/2022 declaró feriado nacional para que el pueblo argentino pudiera festejar con la Selección el título obtenido en Qatar, instruyó a los organismos a sostener servicios esenciales y exceptuó a bancos, entidades financieras y AFIP, que debieron prestar servicios hasta las 12.

El Gobierno todavía no definió si, en caso de avanzar, utilizaría la figura de feriado nacional o un asueto administrativo. La diferencia no es menor: el feriado alcanza de manera más amplia a la actividad pública y privada, mientras que el asueto puede limitarse a la administración pública nacional o a determinados organismos.

El Ejecutivo activó contactos con la Ciudad de Buenos Aires para coordinar un eventual operativo de recibimiento. En Nación trabajan sobre la posibilidad de una celebración en Plaza de Mayo o en las inmediaciones de la Casa Rosada, pero remarcan que todo dependerá de la decisión de los jugadores.

La Casa Rosada también deberá coordinar el movimiento en aeropuertos a través de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todavía no está definido si el plantel llegará por Ezeiza o por Aeroparque, una variable central para ordenar cortes, corredores de circulación, puntos de concentración y traslados.

En Balcarce 50 explican que, si la delegación llega por Ezeiza o atraviesa municipios del conurbano, será necesaria una coordinación con la Policía bonaerense. En la provincia de Buenos Aires aseguran que todavía no fueron contactados formalmente, pero remarcan que pondrán “todo a disposición”, como ocurrió en el recibimiento de 2022.

El Gobierno también incorporó a la Secretaría de Inteligencia de Estado al análisis de escenarios. La SIDE participa de la preparación preventiva del operativo, con foco en posibles concentraciones masivas, riesgos de desborde, puntos sensibles y coordinación entre jurisdicciones.

El Ejecutivo sostiene que aún debe resolver cómo formalizará el ofrecimiento a la Selección. “No está previsto enviar una carta. Se está definiendo”, expresan en Nación sobre el contacto con la AFA, en un contexto atravesado por la mala relación entre el oficialismo y Claudio “Chiqui” Tapia.

Gobierno Mundial 2026 Milei
Noticias relacionadas
no hubo acuerdo con los estatales y el gobierno otorgara por decreto un aumento del 3% en julio

No hubo acuerdo con los estatales y el gobierno otorgará por decreto un aumento del 3% en julio

Agmer volvió a rechazar la propuesta salarial del Gobierno. En cinco días hábiles habría otro encuentro.

Agmer, y otros gremios docentes, volvieron a rechazar "la escasa propuesta salarial del Gobierno"

River empata en Salta.

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

Riestra le ganó a San Lorenzo por la Copa Argentina.

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Ver comentarios

Lo último

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Los referentes de la Selección Argentina participaron de un evento de la FIFA

Los referentes de la Selección Argentina participaron de un evento de la FIFA

Ultimo Momento
River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Los referentes de la Selección Argentina participaron de un evento de la FIFA

Los referentes de la Selección Argentina participaron de un evento de la FIFA

Patronato no concentra por la final del Mundial de Argentina

Patronato no concentra por la final del Mundial de Argentina

El Gobierno analiza declarar asueto o feriado después de la final del Mundial 2026

El Gobierno analiza declarar asueto o feriado después de la final del Mundial 2026

Policiales
De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro durante los festejos en Paraná

Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro durante los festejos en Paraná

Paraná: detuvieron a un hombre por agredir con una pala a una vecina tras discutir por conexiones de agua

Paraná: detuvieron a un hombre por agredir con una pala a una vecina tras discutir por conexiones de agua

Cinco detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el homicidio de un hombre en Diamante

Cinco detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el homicidio de un hombre en Diamante

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Ovación
River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Colapinto cerró un positivo primer día de F1 en Spa

Colapinto cerró un positivo primer día de F1 en Spa

Paraná Rowing Club ultima detalles para el Campeonato Argentino Infantil Femenino

Paraná Rowing Club ultima detalles para el Campeonato Argentino Infantil Femenino

Con dos golazos de Velasco y Flores, Boca venció a Sarmiento de Junín por los 16avos

Con dos golazos de Velasco y Flores, Boca venció a Sarmiento de Junín por los 16avos

La provincia
El gobernador Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones

El gobernador Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones

Feliciano: el intendente propone reducir su salario y reorganizar los haberes políticos

Feliciano: el intendente propone reducir su salario y reorganizar los haberes políticos

Entre Ríos acordó con Salesforce impulsar la inteligencia artificial en el Estado y las pymes

Entre Ríos acordó con Salesforce impulsar la inteligencia artificial en el Estado y las pymes

McDonalds abrirá un nuevo local en Paraná, incorporará 80 empleados y sumará el primer cargador eléctrico

McDonald's abrirá un nuevo local en Paraná, incorporará 80 empleados y sumará el primer cargador eléctrico

AMET tampoco comenzará las clases el lunes 20

AMET tampoco comenzará las clases el lunes 20

Dejanos tu comentario