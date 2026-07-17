Frigerio participó de la Expo Rural de Palermo, donde reiteró su pedido de avanzar con una reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

El gobernador Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó de la Expo Rural de Palermo, donde reiteró su pedido de avanzar con una reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y afirmó que el campo "es la locomotora de la recuperación de la Argentina". Además, presentó un seguro multirriesgo destinado a pequeños productores de maíz, una herramienta que busca reducir el impacto de los fenómenos climáticos y brindar mayor previsibilidad a la actividad.

Durante su intervención en la muestra agroindustrial, el mandatario entrerriano destacó el potencial del sector agropecuario y sostuvo que el país cuenta con uno de los sistemas productivos más competitivos del mundo.

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"Tenemos un sector agropecuario probablemente el más competitivo del mundo, que está pasando un buen momento, no con los márgenes de rentabilidad que a todos nos gustaría, pero con un crecimiento muy importante e invirtiendo mucho", expresó.

En ese marco, insistió en la necesidad de avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación, al considerar que constituyen una carga que limita el desarrollo del sector.

Frigerio sostuvo que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en generar condiciones favorables para la producción y acompañar a quienes invierten, en lugar de convertirse en un obstáculo para el crecimiento económico.

Seguro multirriesgo para productores

Como parte de las políticas anunciadas durante la exposición, el gobernador presentó un seguro multirriesgo para productores de maíz que exploten hasta 200 hectáreas. Se trata de una iniciativa inédita en el país que, en una primera etapa, alcanzará unas 100.000 hectáreas cultivadas en Entre Ríos.

El beneficio será totalmente gratuito durante el primer año y ofrecerá cobertura frente a eventos climáticos extremos que puedan afectar la producción, como sequías, excesos hídricos, granizo o tormentas severas, según las condiciones establecidas para el programa.

La herramienta apunta principalmente a pequeños y medianos productores, quienes suelen afrontar mayores dificultades para acceder a coberturas privadas debido a sus costos.

Desde el gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca reducir la incertidumbre de la actividad agrícola, promover la continuidad de las inversiones y fortalecer la capacidad productiva del sector.

Acompañamiento al sector agropecuario

La presentación del seguro forma parte de una estrategia integral impulsada por la administración provincial para respaldar al sector agropecuario mediante instrumentos que favorezcan la producción, la inversión y el desarrollo de las economías regionales.

En ese contexto, Frigerio remarcó que Entre Ríos procura consolidarse como una provincia que brinda previsibilidad y genera condiciones para el crecimiento del sector privado.

El mandatario sostuvo que la competitividad del agro depende, entre otros factores, de un esquema tributario más favorable que incentive la producción y permita sostener las inversiones en el mediano y largo plazo.

Con este nuevo pronunciamiento realizado en la Expo Rural de Palermo, el gobernador volvió a ubicarse entre los mandatarios provinciales que impulsan una reducción de la presión impositiva sobre el sector agropecuario y reiteró su posición histórica respecto de las retenciones, al considerar que su eliminación contribuiría a fortalecer la producción, las exportaciones y el desarrollo económico del país.