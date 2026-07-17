Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

El gobernador Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones

Frigerio participó de la Expo Rural de Palermo, donde reiteró su pedido de avanzar con una reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

17 de julio 2026 · 19:11hs
El gobernador Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones.

El gobernador Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó de la Expo Rural de Palermo, donde reiteró su pedido de avanzar con una reducción de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y afirmó que el campo "es la locomotora de la recuperación de la Argentina". Además, presentó un seguro multirriesgo destinado a pequeños productores de maíz, una herramienta que busca reducir el impacto de los fenómenos climáticos y brindar mayor previsibilidad a la actividad.

Durante su intervención en la muestra agroindustrial, el mandatario entrerriano destacó el potencial del sector agropecuario y sostuvo que el país cuenta con uno de los sistemas productivos más competitivos del mundo.

Feliciano: el intendente propone reducir su salario y reorganizar los haberes políticos.

Feliciano: el intendente propone reducir su salario y reorganizar los haberes políticos

Entre Ríos acordó con Salesforce impulsar la inteligencia artificial en el Estado y las pymes.

Entre Ríos acordó con Salesforce impulsar la inteligencia artificial en el Estado y las pymes

"Tenemos un sector agropecuario probablemente el más competitivo del mundo, que está pasando un buen momento, no con los márgenes de rentabilidad que a todos nos gustaría, pero con un crecimiento muy importante e invirtiendo mucho", expresó.

En ese marco, insistió en la necesidad de avanzar hacia la eliminación de los derechos de exportación, al considerar que constituyen una carga que limita el desarrollo del sector.

Frigerio sostuvo que el Estado debe concentrar sus esfuerzos en generar condiciones favorables para la producción y acompañar a quienes invierten, en lugar de convertirse en un obstáculo para el crecimiento económico.

Seguro multirriesgo para productores

Como parte de las políticas anunciadas durante la exposición, el gobernador presentó un seguro multirriesgo para productores de maíz que exploten hasta 200 hectáreas. Se trata de una iniciativa inédita en el país que, en una primera etapa, alcanzará unas 100.000 hectáreas cultivadas en Entre Ríos.

El beneficio será totalmente gratuito durante el primer año y ofrecerá cobertura frente a eventos climáticos extremos que puedan afectar la producción, como sequías, excesos hídricos, granizo o tormentas severas, según las condiciones establecidas para el programa.

La herramienta apunta principalmente a pequeños y medianos productores, quienes suelen afrontar mayores dificultades para acceder a coberturas privadas debido a sus costos.

Desde el gobierno provincial señalaron que la iniciativa busca reducir la incertidumbre de la actividad agrícola, promover la continuidad de las inversiones y fortalecer la capacidad productiva del sector.

Acompañamiento al sector agropecuario

La presentación del seguro forma parte de una estrategia integral impulsada por la administración provincial para respaldar al sector agropecuario mediante instrumentos que favorezcan la producción, la inversión y el desarrollo de las economías regionales.

En ese contexto, Frigerio remarcó que Entre Ríos procura consolidarse como una provincia que brinda previsibilidad y genera condiciones para el crecimiento del sector privado.

El mandatario sostuvo que la competitividad del agro depende, entre otros factores, de un esquema tributario más favorable que incentive la producción y permita sostener las inversiones en el mediano y largo plazo.

Con este nuevo pronunciamiento realizado en la Expo Rural de Palermo, el gobernador volvió a ubicarse entre los mandatarios provinciales que impulsan una reducción de la presión impositiva sobre el sector agropecuario y reiteró su posición histórica respecto de las retenciones, al considerar que su eliminación contribuiría a fortalecer la producción, las exportaciones y el desarrollo económico del país.

Frigerio Gobernador retenciones
Noticias relacionadas
McDonalds abrirá un nuevo local en Paraná, incorporará 80 empleados y sumará el primer cargador eléctrico.

McDonald's abrirá un nuevo local en Paraná, incorporará 80 empleados y sumará el primer cargador eléctrico

Tras malograrse la paritaria docente la Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) definió un paro de 24 horas en coincidencia con Agmer

AMET tampoco comenzará las clases el lunes 20

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General e invita a la comunidad a paricipar de la CD y recuperar la Asociación Cooperadora BIPER

La Biblioteca Provincial convoca a Asamblea General

smn: rige alerta amarillo por tormentas para entre rios

SMN: rige alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Los referentes de la Selección Argentina participaron de un evento de la FIFA

Los referentes de la Selección Argentina participaron de un evento de la FIFA

Ultimo Momento
River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Los referentes de la Selección Argentina participaron de un evento de la FIFA

Los referentes de la Selección Argentina participaron de un evento de la FIFA

Patronato no concentra por la final del Mundial de Argentina

Patronato no concentra por la final del Mundial de Argentina

El Gobierno analiza declarar asueto o feriado después de la final del Mundial 2026

El Gobierno analiza declarar asueto o feriado después de la final del Mundial 2026

Policiales
De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

De Paraná a Salta: acusan a dos pilotos de intentar contrabandear una avioneta

Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro durante los festejos en Paraná

Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro durante los festejos en Paraná

Paraná: detuvieron a un hombre por agredir con una pala a una vecina tras discutir por conexiones de agua

Paraná: detuvieron a un hombre por agredir con una pala a una vecina tras discutir por conexiones de agua

Cinco detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el homicidio de un hombre en Diamante

Cinco detenidos y secuestro de armas tras allanamientos por el homicidio de un hombre en Diamante

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Reducen la pena a integrante de una banda narco por estudios y cursos en la cárcel

Ovación
River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

River iguala con Aldosivi por la Copa Argentina

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

Colapinto cerró un positivo primer día de F1 en Spa

Colapinto cerró un positivo primer día de F1 en Spa

Paraná Rowing Club ultima detalles para el Campeonato Argentino Infantil Femenino

Paraná Rowing Club ultima detalles para el Campeonato Argentino Infantil Femenino

Con dos golazos de Velasco y Flores, Boca venció a Sarmiento de Junín por los 16avos

Con dos golazos de Velasco y Flores, Boca venció a Sarmiento de Junín por los 16avos

La provincia
El gobernador Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones

El gobernador Frigerio volvió a reclamar la eliminación de las retenciones

Feliciano: el intendente propone reducir su salario y reorganizar los haberes políticos

Feliciano: el intendente propone reducir su salario y reorganizar los haberes políticos

Entre Ríos acordó con Salesforce impulsar la inteligencia artificial en el Estado y las pymes

Entre Ríos acordó con Salesforce impulsar la inteligencia artificial en el Estado y las pymes

McDonalds abrirá un nuevo local en Paraná, incorporará 80 empleados y sumará el primer cargador eléctrico

McDonald's abrirá un nuevo local en Paraná, incorporará 80 empleados y sumará el primer cargador eléctrico

AMET tampoco comenzará las clases el lunes 20

AMET tampoco comenzará las clases el lunes 20

Dejanos tu comentario