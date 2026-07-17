Entre Ríos firmó un convenio con la empresa tecnológica para capacitar a ciudadanos, modernizar la administración pública y facilitar la digitalización del sector productivo.

Entre Ríos acordó con Salesforce impulsar la inteligencia artificial en el Estado y las pymes.

El gobierno de Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con la empresa tecnológica Salesforce para impulsar el uso de inteligencia artificial en la administración pública, promover la capacitación de la ciudadanía y acompañar la transformación digital de pequeñas y medianas empresas de la provincia.

El acuerdo, suscripto en las instalaciones de Miradortec, establece un marco de trabajo basado en tres ejes principales: la formación de ciudadanos y agentes estatales en inteligencia artificial, el apoyo a la digitalización de pymes y emprendedores y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para optimizar procesos internos y mejorar los servicios que presta el Estado.

Tras la firma del convenio, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el alcance de la iniciativa y afirmó que permitirá ampliar el acceso a tecnologías de última generación.

"Las personas van a poder acceder a una plataforma para capacitarse en inteligencia artificial. Además, las pymes de la provincia tendrán acceso a herramientas a las que hoy solo llegan las grandes empresas", señaló el mandatario.

Frigerio remarcó que Entre Ríos es la primera provincia del país en concretar una articulación de estas características con Salesforce y sostuvo que el acuerdo representa un paso más dentro del proceso de modernización del Estado provincial.

Innovación para el sector productivo

El convenio contempla el desarrollo de acciones conjuntas para acompañar a empresas y emprendedores en sus procesos de innovación tecnológica y digitalización.

Asimismo, ambas partes analizarán la incorporación de inteligencia artificial y agentes autónomos para agilizar la gestión de trámites públicos, reducir los tiempos administrativos y facilitar la interacción de la ciudadanía con los distintos organismos provinciales.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó la elección de Entre Ríos por parte de la compañía.

"Demuestra que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos una provincia con talento, instituciones y un ecosistema tecnológico preparado para aprovechar estas oportunidades y transformarlas en más desarrollo para los entrerrianos", expresó.

Alianza entre el sector público y privado

Desde Salesforce, el director de Asuntos Gubernamentales y Externos para América Latina, Alejandro Anderlic, sostuvo que el convenio representa "un paso fundamental" para fortalecer el desarrollo tecnológico federal del país.

"Nos entusiasma acompañar la visión que la provincia viene impulsando para acelerar su transformación digital. Creemos firmemente que la colaboración entre el sector público y el privado es la clave para impulsar la innovación, fortalecer el desarrollo productivo y generar nuevas oportunidades", afirmó.

Del acto también participaron el gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para el Cono Sur de Salesforce, Marcelo Guajardo; el vicepresidente Regional para el Sector Público de la empresa, Sebastián Maffeo; y el director de Miradortec, Carlos Pallotti.

Salesforce es una de las principales compañías tecnológicas del mundo y desarrolla plataformas basadas en inteligencia artificial y gestión de datos destinadas a optimizar procesos en organizaciones públicas y privadas. Con este convenio, Entre Ríos busca acelerar su transformación digital y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas tanto para el Estado como para el sector productivo.