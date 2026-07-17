McDonald's abrirá un nuevo local en Paraná, incorporará 80 empleados y sumará el primer cargador eléctrico.

McDonald's estará en Cinco Esquinas, tendrá Automac, McCafé, Playland y delivery. La firma recibirá CV de jóvenes para cubrir puestos laborales.

McDonald's confirmó la apertura de un nuevo restaurante en Paraná como parte de su plan de expansión en Argentina. El local, que será el segundo de la cadena en Entre Ríos, estará ubicado sobre calle Alem 950, en la tradicional zona de Cinco Esquinas, uno de los principales accesos a la capital provincial y a pocos metros de la Terminal de Ómnibus.

Con esta incorporación, la compañía alcanzará los 235 restaurantes en el país y fortalecerá su presencia en la provincia. La inversión incluye la recuperación y puesta en valor de un predio considerado estratégico para la ciudad, con el objetivo de transformarlo en un nuevo espacio de encuentro para vecinos y visitantes.

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El establecimiento contará con una superficie cercana a los 370 metros cuadrados y ofrecerá una amplia gama de servicios. Entre ellos se destacan Automac, McCafé, Playland, un salón para festejos de cumpleaños y un Delivery Point, un espacio exclusivo para repartidores que busca agilizar la entrega de pedidos.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será la instalación del primer punto de carga para vehículos eléctricos de Paraná y de toda la provincia de Entre Ríos, una incorporación que forma parte de la estrategia de sustentabilidad impulsada por Arcos Dorados, la empresa que opera la marca en América Latina.

Según informó la compañía, el restaurante fue diseñado bajo los nuevos estándares ambientales de McDonald's, con tecnologías orientadas a optimizar el consumo de energía y recursos, además de reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

Convocatoria para cubrir 80 puestos laborales

En el marco de la apertura, McDonald's iniciará un proceso de selección para incorporar 80 nuevos colaboradores, principalmente jóvenes que busquen acceder a su primera experiencia de empleo formal.

"Estamos muy felices de seguir creciendo en Paraná con la apertura de este nuevo restaurante, que no solo representa una inversión importante para la ciudad, sino también una oportunidad para que 80 jóvenes den sus primeros pasos en el mundo laboral formal. En McDonald's creemos en el talento, las ganas de aprender y el trabajo en equipo", expresó Hugo Zamparo, operador de McDonald's en Paraná.

Los interesados deberán acercar su currículum al restaurante ubicado en España 1, entre las 15 y las 20. La búsqueda está dirigida a personas de entre 18 y 22 años que cuenten con el secundario completo.

Expansión en Argentina

La inauguración forma parte del plan de crecimiento que McDonald's desarrolla en el país mediante la apertura de nuevos restaurantes y la modernización de los ya existentes.

Actualmente, la empresa emplea a más de 14.000 personas en Argentina y continúa ampliando su red comercial con inversiones orientadas a mejorar la experiencia de los clientes, incorporar servicios tecnológicos y generar nuevas oportunidades laborales para jóvenes en distintas provincias.