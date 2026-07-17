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Patronato no concentra por la final del Mundial de Argentina

Patronato se prepara para recibir a Atlanta y la medida es por los acontecimientos que se pueden llevar a cabo en las puertas del hotel por la final del Mundial.

17 de julio 2026 · 19:57hs
Patronato entrenó este viernes en el estadio Grella.

Prensa Patronato.

Patronato entrenó este viernes en el estadio Grella.

Patronato continúa con su puesta a punto para el próximo compromiso de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano recibirá este lunes a Atlanta en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la fecha 21 del campeonato, en un encuentro que aparece como una nueva oportunidad para el equipo de hacerse fuerte como local y sumar puntos importantes en la recta decisiva de la competencia.

El plantel profesional trabajó este viernes por la mañana en el estadio Grella y continuará con la preparación durante este sábado en el predio La Capillita. El cuerpo técnico diagramó una planificación especial para llegar de la mejor manera al duelo frente al conjunto de Villa Crespo.

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El partido tendrá además un contexto particular, ya que se disputará apenas un día después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Por ese motivo, desde la institución decidieron que el plantel profesional no concentre durante este fin de semana.

Una decisión vinculada a la final del Mundial

Según se informó desde Patronato, el plantel no concentrará de cara al partido del lunes teniendo en cuenta la disputa de la final del mundo y los posibles acontecimientos que puedan desarrollarse en las inmediaciones del hotel de concentración, independientemente del resultado que obtenga la Selección Argentina.

La decisión responde al contexto especial que se vivirá durante el fin de semana en todo el país, con una enorme expectativa por el partido decisivo del Mundial y la posibilidad de que se desarrollen celebraciones multitudinarias.

De esta manera, los futbolistas continuarán con la preparación prevista y se reunirán posteriormente para afrontar el compromiso ante Atlanta.

El parte médico de Patronato

En cuanto a la situación sanitaria del plantel, continúan en recuperación Genez, Salas y Cortes.

El caso de Cortes es el que mayor atención genera, ya que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y se encuentra realizando el proceso de recuperación correspondiente.

El cuerpo médico y el cuerpo técnico seguirán de cerca la evolución de los futbolistas durante los próximos días, aunque el objetivo será evitar cualquier riesgo que pueda provocar una recaída.

Un partido importante en el Grella

Patronato volverá a presentarse ante su gente con la necesidad de afrontar una nueva prueba en el campeonato. El encuentro ante Atlanta será una buena oportunidad para el Rojinegro de hacerse fuerte en su casa y continuar sumando en una instancia importante de la Primera Nacional.

El equipo entrerriano deberá medirse ante un rival que buscará llevarse un resultado positivo de Paraná y que también afrontará el compromiso con sus propios objetivos dentro de la competencia.

La fecha 21 comienza a marcar una etapa decisiva del torneo. Cada punto adquiere un valor mayor y los equipos necesitan sostener la regularidad para cumplir sus metas.

Para Patronato, el desafío será trasladar al campo de juego el trabajo realizado durante la semana y conseguir un resultado que le permita avanzar en la tabla.

La agenda del Rojinegro

El plantel trabajó este viernes por la mañana en el estadio Grella y volverá a entrenarse este sábado en el predio La Capillita.

Luego de la jornada especial del fin de semana, el equipo quedará enfocado definitivamente en el partido del lunes frente a Atlanta.

El encuentro se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde Patronato buscará aprovechar la localía y conseguir tres puntos importantes por la fecha 21 de la Primera Nacional.

En un fin de semana atravesado por la expectativa de todo el país alrededor de la final del Mundial, el Rojinegro deberá cambiar rápidamente el foco y concentrarse en su compromiso deportivo.

El lunes, en el Grella, Patronato tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo en el campeonato y darle una alegría a su gente.

Mundial Argentina Atlanta final
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