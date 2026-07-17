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Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

En la presentación como entrenador de Pipo, San Lorenzo cayó 5 a 4 desde los 12 pasos. El paranaense Nacho Arce atajó un penal en la definición.

17 de julio 2026 · 21:17hs
Riestra le ganó a San Lorenzo por la Copa Argentina.

Prensa Copa Argentina.

Riestra le ganó a San Lorenzo por la Copa Argentina.

El debut de Pipo Gorosito como entrenador de San Lorenzo se vio opacado por Deportivo Riestra. El Ciclón y el Malevo se enfrentaron por los 16avos de final de la Copa Argentina y, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos, el conjunto dirigido por Guillermó Duró se impuso 5 a 4 en los penales. De esta forma, avanzó a los octavos de final y será rival de Gimnasia de La Plata.

San Lorenzo es uno de los equipos que vuelve al ruedo.

San Lorenzo y Riestra se enfrentan por los 16avos

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San Lorenzo Riestra Copa Argentina Ignacio Arce
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