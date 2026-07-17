Riestra amargó el debut de Gorosito y eliminó a San Lorenzo de la Copa Argentina por penales

En la presentación como entrenador de Pipo, San Lorenzo cayó 5 a 4 desde los 12 pasos. El paranaense Nacho Arce atajó un penal en la definición.

El debut de Pipo Gorosito como entrenador de San Lorenzo se vio opacado por Deportivo Riestra. El Ciclón y el Malevo se enfrentaron por los 16avos de final de la Copa Argentina y, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos, el conjunto dirigido por Guillermó Duró se impuso 5 a 4 en los penales. De esta forma, avanzó a los octavos de final y será rival de Gimnasia de La Plata.