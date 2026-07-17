Feliciano: el intendente propone reducir su salario y reorganizar los haberes políticos.

El intendente de Feliciano, Martín Arévalo propone reducir su salario, ordenar haberes y eliminar mecanismos vigentes desde la pandemia.

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone una reforma en el esquema de remuneraciones de la planta política municipal. La iniciativa plantea reducir el tope salarial del presidente municipal, eliminar ingresos cruzados y reorganizar los haberes del Ejecutivo y el Legislativo local.

El principal cambio establece que la remuneración máxima del intendente pase de nueve a ocho veces el sueldo básico de la categoría 10 del escalafón municipal. Además, prevé derogar decretos que regulaban ingresos extraordinarios incorporados durante la pandemia, con el objetivo de unificar la liquidación salarial en una única norma, publicó APF.

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La propuesta del intendente

La propuesta también diferencia los conceptos de haberes y gastos de representación, y ratifica que la dieta de los concejales, equivalente al 20% del sueldo básico del presidente municipal, constituye un reconocimiento de gastos y no una relación laboral.

A su vez, contempla un reajuste proporcional de los ingresos del viceintendente y de los secretarios municipales para adecuar el presupuesto destinado a la planta política.

Al presentar la iniciativa, Arévalo sostuvo que "el esfuerzo y la austeridad deben empezar por casa" y afirmó que la medida busca administrar los recursos públicos "con responsabilidad, de cara a los ciudadanos y con los pies sobre la tierra".

El proyecto ya ingresó a las comisiones del Concejo Deliberante, donde será analizado antes de su tratamiento en el recinto.