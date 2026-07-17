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Detuvieron a un hombre que apuñaló a otro durante los festejos en Paraná

Rodrigo Facundo Rosarigo fue detenido por tentativa de homicidio tras apuñalar a un hombre durante los festejos de la Selección en Paraná.

17 de julio 2026 · 10:13hs
El hombre fue acusado de intento de homicidio.

El hombre fue acusado de intento de homicidio.

Tras un rápido operativo policial basado en testimonios y el análisis de registros fílmicos de la zona céntrica, las autoridades detuvieron a Rodrigo Facundo Rosarigo, de 30 años, bajo el cargo de tentativa de homicidio durante los festejos por la Selección Argentina en Paraná. Si bien en redes sociales se había viralizado el video de la demora de un menor de edad, la investigación permitió esclarecer que el verdadero atacante era Rosarigo, quien fue localizado tras un allanamiento realizado este jueves.

El violento incidente ocurrió el pasado miércoles 15 de julio, alrededor de las 20, en la intersección de las calles Su Santidad Francisco y Urquiza, frente a la Catedral Metropolitana. En medio de las celebraciones por el triunfo de la Selección Argentina, el agresor se cruzó con su expareja y el actual novio de esta, Andrés Portillo, lo que desencadenó un intercambio de señas provocativas y una fuerte discusión.

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Cómo fue la pelea

La confrontación escaló rápidamente cuando la actual pareja de Rosarigo agredió con una botella a la mujer que acompañaba a Portillo. Al intervenir en defensa de su pareja, Portillo se enfrentó físicamente con Rosarigo, momento en el cual recibió una herida de arma blanca en el abdomen. La víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Las investigaciones preliminares indican que el ataque estuvo motivado por un fuerte conflicto previo entre ambos hombres. De acuerdo a los registros, Portillo había recuperado su libertad en 2024 tras cumplir una condena por el homicidio de un amigo de Rosarigo ocurrido en el año 2017.

Festejos Paraná Intento de homicidio
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