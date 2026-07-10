Racing es el campeón del torneo de Reserva

Racing derrotó en la final del Torneo Proyección por 2 a 1 a River y se coronó en la categoría tras 63 años.

Racing llegó a su noveno título de Reserva, división en la que no se coronaba desde 1963.

Racing se consagró campeón del Torneo Proyección Apertura de Reserva después de 63 años, tras vencer 2 a 1 a River en la final disputada en el estadio Florencio Sola de Banfield. El equipo dirigido por Sebastián Chirola Romero cortó una prolongada sequía en la categoría, ya que no levantaba un trofeo desde 1963.

La Academia abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo con un gran gol de Francisco Fraga, máximo artillero del equipo en el torneo con ocho tantos. Durante gran parte del primer tiempo dominó el desarrollo del juego, generó las mejores ocasiones y aprovechó las imprecisiones del conjunto de Núñez.

La final cambió definitivamente entre los 34 y los 44 minutos de la primera etapa, cuando River sufrió las expulsiones de Felipe Esquivel por una infracción sin pelota sobre Gonzalo Escudero y de Thiago Acosta por un codazo a Mateo Martínez, ambas con tarjeta roja directa.

A pesar de jugar con dos futbolistas menos, River reaccionó al comienzo del complemento e igualó el encuentro a los seis minutos, mediante Santiago Espíndola, que aprovechó un rebote.

El equipo de Marcelo Escudero incluso generó situaciones para dar vuelta el resultado, aunque Lucio Latorre respondió con una intervención decisiva y también hubo remates de Román Fernández al travesaño y del ecuatoriano Campos al palo.

Racing fue paciente y festejó

Racing mantuvo la iniciativa, aunque le costó encontrar espacios pese a la superioridad numérica. Las variantes de Romero resultaron determinantes. Tras el ingreso de Mateo Carmona y Santino Aguirre, una jugada iniciada con un centro de Ezequiel Pérez, prolongada por Joaquín Dobal, terminó con Santino Aguirre empujando la pelota a los 32 minutos para establecer el 2-1 definitivo, que significó el noveno título de Reserva para la entidad de Avellaneda.

El título premió el trabajo desarrollado en el Predio Tita Mattiussi y una campaña basada en una identidad ofensiva, buen trato de pelota y una base consolidada: diez de los once futbolistas que terminaron el partido se formaron en Racing desde las divisiones infantiles.