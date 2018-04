"Son mis primeros goles en Primera"

El nombre de Matías Roskopf quedará grabado en el fútbol uruguayo luego de haber marcado los dos goles de la victoria de Torque ante Peñarol por 2 a 0 el sábado en el Estadio Centenario, el mismo que cada tanto pisan los goleadores de la talla de Luis Suárez y Edison Cavani, entre otros; o en el lugar donde Uruguay ganó el primer Mundial en 1930.

Fue la primera victoria en Primera División del club más joven del fútbol charrúa en 10 fechas. Atlético Torque se fundó en 2007, ascendió en 2017 gracias a la colaboración del City Football Group, un grupo inversor que además es dueño del Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama Marinos y Girona.

"Significó algo muy importante haber hecho esos dos goles que van a quedar marcados en la historia del club, pero más allá de eso estoy muy contento por la victoria", señaló a Ovación el paranaense nacido el 14 de enero 1998 que está a préstamo hasta fin de año en la institución de Montevideo.

El entrerriano cuyo pase pertenece a Boca, club en el que hizo goles de todos los colores desde la octava cuando fue comprado a Colón de Santa Fe hasta la Reserva, confesó que los dos goles "valen un montón porque son mis dos primeros en Primera".

El delantero que dio sus primeros pasas en el Escuelita Marangoni de la capital entrerriana manifestó que en el grupo estaban "muy felices" con su desempeño y que el triunfo es un impulso muy grande para lograr el objetivo de quedarse en la máxima categoría.

"Mis compañeros estaban todos muy felices porque saben que me esfuerzo mucho y que siempre me entreno a full. Las repercusiones fueron muy buenas en todo Uruguay", declaró el goleador, quien además agregó: "Estamos muy contentos porque necesitábamos un golpe anímico para encarar los próximos partidos".

Matute se fue de su casa desde muy pequeño. A los 9 años jugaba en Colón y tras romper las redes en la entidad santafesina emigró a Buenos Aires a cambio de 1 millón de pesos junto a otro jugador de las inferiores del Sabalero. Estuvo en el plantel de Boca que disputó la Copa Libertadores, pero no jugó y a principios de 2017 se frustró un pase al Middlesbrough de la Premier League de Inglaterra.

Por eso su familia en Paraná sabe del esfuerzo que hizo por ser profesional y llegar a Primera. "Mi familia está muy feliz por mis dos primeros goles en Primera porque saben todo lo que doy día a día y el esfuerzo que hice", relató el 9, que llegó a convertir 43 goles en dos años en las inferiores del Xeneize.

Roskopf sabe que a partir de ahora se abre una nueva oportunidad, pero su cabeza parece no ir más allá. Si bien alguna vez manifestó que su sueño era jugar en Europa, hoy solo piensa en Uruguay, según confesó.

"El objetivo a corto plazo es seguir ganándome un lugar entre los 11 y ayudar al equipo con goles. No pienso en volver al país o jugar en Europa. Hoy pienso en mantener al club en la Primera División y ayudarlo desde mi lugar aportando goles", sentenció el jugador de 20 años que vistiera la camiseta de la Selección Argentina Sub 15 y Sub 17 con la que disputó dos campeonatos sudamericanos.





El pase de Matute pertenece a Boca Juniors y está a préstamo en el Atlético Torque hasta diciembre. El pase del jugador de 20 años está cotizado en 3 millones de dólares.