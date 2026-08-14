Uno Entre Rios | Ovación | Soledad Rodríguez

Soledad Rodríguez y su rival superaron el pesaje en Mar del Plata

La paranaense Soledad Rodríguez y la local Romina Sosa pelearán este sábado, en el Club Alvarado de La Feliz.

14 de agosto 2026 · 19:10hs
Soledad Rodríguez pesó 48 kilos

Gentileza César Jaime

Soledad Rodríguez pesó 48 kilos, mientras que Romina Sosa marcó en la balanza 48,800 kilos.

La boxeadora paranaense Soledad Rodríguez tendrá este sábado una nueva presentación en el campo profesional. La púgil entrerriana enfrentará a la marplatense Romina Sosa en el Club Atlético Alvarado, en una pelea pactada a cuatro rounds dentro de la categoría Mosca.

En la previa del combate, ambas protagonistas cumplieron con el pesaje oficial. Rodríguez registró 48 kilos, mientras que Sosa marcó 48,800 kilos.

Soledad Rodríguez buscará volver a la victoria tras caer en sus dos últimas presentaciones.

Soledad Rodríguez volverá al ring en Mar del Plata

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La pelea se desarrollará este sábado 15 de agosto en el marco de una velada de boxeo profesional organizada por Monkey Box. Para la paranaense será una nueva oportunidad de volver a presentarse ante el público y continuar con su recorrido dentro del profesionalismo.

Rodríguez, representante del Club Peñarol de Paraná y dirigida por César Jaime, llega al compromiso con un récord profesional de tres victorias y dos derrotas. Por su parte, Sosa buscará hacer valer su condición de local ante la boxeadora entrerriana.

Todo está listo en Mar del Plata para el regreso de Soledad Rodríguez al ring.

Soledad Rodríguez Mar del Plata Alvarado boxeo
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