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Liga Provincial: dominio de los locales en el inicio de los playoffs

Los duelos de octavos de final de la Liga Provincial comenzó con victoria de seis equipos que jugaron en condición de local. La serie continuará el viernes.

12 de noviembre 2026 · 10:53hs
Liga Provincial: dominio de los locales en el inicio de los playoffs

El inicio de la serie de octavos de final de la Liga Provincial Masculina de Básquet comenzó con dominio de equipo que iniciaron los duelos en condición de local. En este punto, seis de los ocho elencos que iniciaron los playoffs ante su gente sacaron diferencia y quedaron a un paso de avanzar de instancia y de acreditarse el derecho de competir en la Liga Federal 2027.

Buen inicio para los representantes de la APB

Sionista derrotó a Capuchinos de Concordia 78 a 61 en el estadio Moisés Flesler. Después de un arranque equilibrado, el local metió un parcial de 25 a 12 en el segundo cuarto que le permitió manejar el trámite. Capuchinos tuvo entrega y sacrificio, pero Sionista marcó distancia a partir de su identidad y la versatilidad de su plantilla para quedarse con el primer punto.

Nicolás Guaita con 17 puntos y Lucas Nieto con 15 tantos fueron los goleadores del ganador. David Madera con 16 unidades y 17 rebotes fue el MVP del encuentro, mientras que Marcos Garat terminó con 14 puntos.

Por su parte, Recreativo superó a Ferro de San Salvador por 76 a 69 en el estadio Antonio Zorzet. El Bochas jugó mejor en el complemento, pudo marcar una leve ventaja y, a pesar de tener un final cerrado, supo maniobrar muy bien para sostenerse al frente y finalizar con victoria.

Santiago Pérez con 22 puntos fue clave en el dueño de casa, mientras que Lucio Frávega totalizó 14 unidades y 9 rebotes. En la visita, el paranaense Uriel Lejtman firmó 14 tantos, al igual que Cristian Gerard.

Distinta fue la suerte de Ciclista, que perdió 77 a 67 ante Racing de Gualeguaychú, en el sur entrerriano. El Verde hizo un gran primer tiempo (ganó 36 a 34), pero no pudo sostener su buen andar y Racing, que fue de menor a mayor, se las ingenió para imponerse y quedarse con el partido. El local trabajó fuerte y, en el último cuarto, metió un parcial de 24 a 14 para adjudicarse el pleito.

Tomás Leuze totalizó 21 puntos y tomó 8 rebotes, mientras que Santino Luca aportó 16 tantos. En Ciclista, Enzo Passadore cerró con 23 tantos y 8 rebotes, mientras que Pablo Bogado convirtió 17 unidades más 8 recobres.

Los otros duelos de octavos de final de la Liga Provincial

Sportivo San Salvador derrotó como local a Luis Luciano de Urdinarrain 78 a7 1. El duelo de la Histórica fue para Regatas Uruguay, que en el estadio Juan José Garro superó a Parque Sur 64 a 48. Por otro lado, Urquiza de Santa Elena venció 75 a 66 a Social Federación.

Por su parte, Independiente de La Paz y Peñarol de Rosario del Tala dieron la nota. El Rojo superó a Atlético Tala en el estadio Gregorio Panizza 56 a 49. Mientras que el Tricolor le ganó a La Armonía, en Colón, por 79 a 65.

Liga Provincial APB Playoffs
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