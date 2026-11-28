River Plate quiere dar otro paso en el certamen y se mide con La Gloria por un lugar en semi. Están 1 a 0 tras el gol de Montiel.

River Plate le gana 1-0 a Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura gracias al único gol de Gonzalo Montiel a los 12 minutos de juego. El Millonario tuvo las ocasiones más claras hasta el punto de que Sebastián Driussi falló un penal. La ejecución rechazada por el palo envalentó al dueño de casa, que empezó a acercarse a la valla de Santiago Beltrán, pero careció de la puntada final.

Ángel Correa pisó el área, llegó hasta el fondo y lanzó un centro atrás para Gonzalo Montiel en el área chica, pero Cachete no alcanzó a desviar la pelota con dirección al arco.

23 minutos: primera intervención de Beltrán

El arquero de la Banda se impuso en un mano a mano con mucha solvencia frente a Jonás Acevedo.

22:19 hsHoy

18 minutos: nuevo intento del Millonario

Ángel Correa abrió su pie derecho para ensayar un disparo que se perdió cerca del arco rival.

16 MINUTOS: ¡DRIUSSI FALLÓ EL PENAL!

El delantero estrelló su remate en el palo.

14 MINUTOS: ¡PENAL PARA RIVER PLATE!

El árbitro Nazareno Arasa sancionó la pena máxima por una evidente mano de Leonel Mosevich en el área.

12 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Un remate de Santiago Espíndola desde lejos forzó un endeble despeje de Marcos Ledesma hacia el medio y, en el rebote, Gonzalo Montiel lo fusiló con un derechazo a la red para sellar el 1-0 en Alta Córdoba.

3 minutos: Fernando Alarcón, amonestado

El defensor recibió la tarjeta amarilla por una dura infracción sobre Driussi.

2 minutos: River Plate tuvo el primer ataque

Sebastián Driussi cabeceó en soledad dentro del área chica y la pelota se perdió al lado del palo izquierdo de Marcos Ledesma.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

FORMACIONES DE RIVER E INSTITUTO

Instituto: Marcos Ledesma; Hernán De la Fuente, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Jonas Acevedo, Facundo Suárez; y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.