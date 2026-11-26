La apertura de la temporada de verano 2026-2027 tendrá como escenario el parque acuático de Federación, en una propuesta de promoción turística e identidad.

Entre Ríos abrirá la temporada de verano 2027 con una presentación de sus 10 microrregiones

El parque acuático de Federación será este viernes el escenario de la apertura oficial de la temporada de verano con una propuesta que reunirá a destinos, autoridades, expresiones culturales, y atractivos turísticos de las 10 microregiones entrerrianas. El evento presentará la campaña Entre Ríos, friendly por naturaleza, con una convocatoria abierta al público.

La apertura de la temporada de verano 2026-2027 tendrá como escenario el parque acuático de Federación, en una propuesta que reunirá la promoción turística, la identidad cultural y la presentación de la oferta entrerriana para los próximos meses. El encuentro convocará a autoridades provinciales y municipales, referentes del sector privado, representantes de las 10 microrregiones turísticas, medios de prensa, generadores de contenidos y público en general.

Federación tiene un complejo termal y uno de los más grandes parques acuáticos de Latinoamérica Gentileza: Secretaría de Turismo de Entre Ríos

Federación

La actividad comenzará a las 18 con una recepción que incluirá espacios promocionales de las microrregiones, degustaciones, gastronomía regional, intervenciones artísticas y propuestas para recorrer y conocer los destinos de Entre Ríos. La oficina móvil del Emturer acompañará la apertura combinando acciones de difusión, contenidos para medios y redes sociales y expresiones culturales.

Durante el evento, referentes de las microrregiones presentarán sus destinos y propuestas a través de intervenciones institucionales y audiovisuales, en una puesta que permitirá recorrer la diversidad turística de la provincia. La agenda artística sumará ritmo y color con las comparsas de Federación y Concordia en representación de los carnavales entrerrianos, y el despliegue de la Embajada Cultural del Festival Nacional del Chamamé de Federal como muestra de las fiestas populares que integran el calendario turístico.

La propuesta se inscribe en la campaña Entre Ríos, friendly por naturaleza, que invita a descubrir una provincia de múltiples paisajes, destinos, actividades y formas de disfrutar. Con el mensaje de sus 10 microrregiones y miles de motivos para venir, Entre Ríos dará inicio a una nueva temporada de verano poniendo en escena la diversidad de su oferta y el carácter cercano y hospitalario que distingue a sus destinos.

La apertura en Federación dará continuidad a la presentación de la temporada de verano 2027 realizada el jueves 19 de noviembre en Buenos Aires. Ambas instancias forman parte de una estrategia de promoción que busca dar visibilidad a las múltiples alternativas que ofrece la provincia para vivir un verano entre amigos.