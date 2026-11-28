Entre los asuntos incluidos figuran el Presupuesto 2027, la reforma electoral, el “Súper RIGI” y la alianza con Estados Unidos.

El Poder Ejecutivo convocó al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias entre el 1° y el 31 de diciembre de 2026, mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli. La convocatoria fue comunicada formalmente al Parlamento a través del Mensaje N° 318-2026 que comunica el Decreto de Sesiones Extraordinarias.

Según el decreto, el Congreso solo podrá abocarse al tratamiento de los asuntos incluidos expresamente en el temario remitido por el Poder Ejecutivo.

La agenda contempla un total de 11 cuestiones, encabezadas por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2027. También figura el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, que ya cuenta con media sanción del Senado.

La agenda de temas

Entre los temas de mayor impacto político aparece además la reforma electoral integral, iniciativa que obtuvo media sanción en la Cámara alta y que esta semana fue aprobada por Diputados con modificaciones, por lo que deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

El listado incluye asimismo el proyecto de régimen de cabotaje y marina mercante; la regulación de los biocombustibles; una ley de combate contra el juego ilegal; y la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el Gobierno para la derogación y simplificación de normas.

A ello se suman dos iniciativas que el Poder Ejecutivo prevé enviar durante el período extraordinario: un proyecto de fortalecimiento de la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos y otro de competitividad financiera.

La convocatoria también habilita la consideración de los pliegos que requieran acuerdo del Senado para designaciones y promociones remitidas o que sean remitidas por el Poder Ejecutivo.

El decreto de convocatoria establece que las sesiones extraordinarias se extenderán hasta el 31 de diciembre, plazo durante el cual ambas cámaras podrán reunirse para debatir exclusivamente los asuntos incluidos en el temario oficial.