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La Unión de Colón tiene agenda de amistosos

La Unión de Colón comenzará a sumar minutos de juego de cara a la Liga Argentina. Central Entrerriano, Comunicaciones y Rocamora serán los rivales del Rojo.

15 de septiembre 2026 · 12:29hs
La Unión de Colón continúa con su puesta a punto de cara a la Liga Argentina de Básquet.

Prensa La Unión de Colón

La Unión de Colón continúa con su puesta a punto de cara a la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón continúa con su puesta a punto de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet. El Rojo transita su tercera semana de pretemporada y comenzará a intensificar el trabajo con una serie de encuentros amistosos que le permitirán al entrenador Martín Guastavino evaluar el funcionamiento de su equipo.

La actividad comenzará este miércoles en Villa Elisa, donde el plantel realizará un entrenamiento a puertas abiertas. Será una oportunidad para que los simpatizantes puedan observar de cerca al equipo que se prepara para afrontar una nueva campaña en la segunda categoría del básquet argentino.

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Primeros ensayos de La Unión de Colón

El primer amistoso llegará el viernes, cuando La Unión se traslade hasta Gualeguaychú para visitar a Central Entrerriano, uno de sus clásicos rivales provinciales. El encuentro marcará el inicio de la serie de partidos de preparación que tendrá al conjunto colonense como protagonista durante los próximos días.

La segunda presentación será en Chajarí. Allí, en el estadio del Club Santa Rosa, el equipo de Guastavino se medirá el sábado 26 de septiembre con Comunicaciones de Mercedes. El conjunto correntino será uno de los participantes de la Conferencia Norte de la Liga Argentina y es dirigido por el paranaense Ignacio Barsanti.

La Unión cerrará su recorrido de amistosos fuera de Colón el martes 29 de septiembre, cuando visite a Tomás de Rocamora en el estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay.

Los últimos amistosos previo al inicio de la Liga Argentina serán en Colón

Luego, el equipo regresará a casa para afrontar sus últimos ensayos antes del comienzo de la competencia. En octubre inaugurará su etapa de partidos como local nuevamente frente a Rocamora, el viernes 2, en el estadio Carlos Delasoie. El martes siguiente será el turno de recibir a Central Entrerriano.

Con una agenda cargada de compromisos, La Unión comienza a dejar atrás la etapa inicial de preparación y entra en una instancia clave para llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2026/27.

La Unión Liga Argentina
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