El entrerriano Vicente Taborda, en la mira de Roberto Mancini para la Selección de Italia

El entrenador de Italia, Roberto Mancini, evalúa convocar a Vicente Taborda, quien posee nacionalidad italiana y brilla en el Panathinaikos de Grecia.

El entrenador de la Selección de Fútbol de Italia, Roberto Mancini, sigue de cerca al entrerriano Vicente Taborda y podría incluirlo en una próxima convocatoria. El mediocampista del Panathinaikos de Grecia aparece entre los futbolistas con condiciones para representar a la Azzurra por contar con pasaporte italiano.

Según informó Tuttomercatoweb, la Federación Italiana de Fútbol amplió el relevamiento de jugadores elegibles fuera de sus fronteras. El objetivo es detectar futbolistas jóvenes que puedan incorporarse a un plantel que necesita renovación después de varios años de resultados irregulares y de nuevas frustraciones en el camino hacia la Copa del Mundo.

La carrera de Vicente Taborda

Taborda, de 25 años, construyó su recorrido entre Boca, Platense y el fútbol griego. Tras su paso por el club de La Ribera, tuvo protagonismo en el equipo de Vicente López, con el que obtuvo el Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El oriundo de Gualeguay fue una de las piezas que más aportó en ataque durante esa campaña y luego dio el salto a Panathinaikos.

Vicente Taborda brilló en el plantel de Platense que se coronó en el Apertura 2025. Prensa Platense

Su presente en Grecia atrajo la atención del nuevo cuerpo técnico de la selección italiana. El futbolista rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del conjunto griego, al aportar 11 goles y brindar cinco asistencias desde su arribo a la institución. En el campeonato local, por ejemplo, se despachó con tres tanto y una habilitación en sólo cuatro encuentros.

La política de Roberto Mancini de citar futbolistas argentinos en la Azzurra

La posible convocatoria de Vicente Taborda se inscribe en una política que Italia ya aplicó durante la primera etapa de Mancini. El caso más representativo fue el de Mateo Retegui, delantero nacido en Argentina que fue citado por la Azzurra en 2023 tras sus actuaciones en Tigre y que luego se consolidó dentro de la estructura del seleccionado.

La federación busca ampliar las opciones disponibles más allá de los jugadores formados en el fútbol local. En ese escenario, los futbolistas con ciudadanía italiana y recorrido en otras ligas europeas ocupan un lugar dentro del análisis del entrenador y de su equipo de trabajo.

“Ante la nueva era que está por comenzar, Mancini y su cuerpo técnico se centrarán en jóvenes promesas de la Serie A y de diversas ligas europeas, así como en jugadores con pasaporte italiano, como Retegui. Entre estos jugadores podría estar Vicente Taborda , un mediocampista ofensivo formado en Boca Juniors que fue pieza clave en la consecución del campeonato de 2025 con Platense, siendo el máximo goleador del equipo. Actualmente juega en el Panathinaikos de Grecia”, explicó dicho medio.

La crisis de Italia

La crisis deportiva de Italia se explica, en gran medida, por sus ausencias mundialistas. El seleccionado disputó por última vez una Copa del Mundo en Brasil 2014, torneo en el que quedó eliminado en la fase de grupos. Desde entonces, no logró clasificarse a Rusia 2018, Qatar 2022 ni al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Por lo tanto, la Azzurra acumula 12 años sin participar de un Mundial, una situación poco frecuente para una selección que conquistó cuatro títulos en ese certamen. Las eliminaciones en los repechajes profundizaron los cuestionamientos sobre la formación de jugadores, la competitividad de la Serie A y las decisiones tomadas por la federación.