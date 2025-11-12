Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

Se presentó el Seven de la República en el CPC: "Es un orgullo tener a Paraná como sede"

El tradicional torneo de rugby se realizará el 29 y 30 de noviembre en El Plumazo, Tortuguita y Yarará. Participarán seleccionados masculinos y femeninos.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

12 de noviembre 2025 · 21:17hs
La edición 41 del Seven Masculino y la 9 del Femenino de la República volverán a disputarse en Paraná los días 29 y 30 de noviembre. La confirmación se realizó este miércoles en el CPC, con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, la intendenta Rosario Romero y autoridades de la UAR y la UER.

La competencia, organizada conjuntamente por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la Unión Entrerriana de Rugby (UER), contará con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. Se espera la participación de 25 seleccionados masculinos y 27 femeninos de todo el país, además de combinados invitados de Uruguay, Paraguay y Chile. Las sedes volverán a ser los escenarios tradicionales del rugby entrerriano: El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes, y las canchas de Tortuguita y Yarará, pertenecientes al Paraná Rowing Club.

El presidente de la UER, Martín Cipriani, celebró la continuidad del torneo en la capital provincial: “Es muy importante haber logrado que la UAR nos confirmara el Seven en Paraná. Trabajamos junto a la Municipalidad, el Gobierno Provincial y el sector privado. Estamos muy ansiosos por recibir a las 24 uniones y a los equipos invitados”, expresó en diálogo con UNO.

El dirigente remarcó el esfuerzo conjunto que permitió mantener la sede en la ciudad: “Agradecemos a las empresas privadas y a los organismos públicos que nos apoyaron. Sin ese acompañamiento, no hubiese sido posible retener el Seven un año más”, agregó Cipriani.

La novena edición del Seven de la República en la rama femenina

Florentina Martinez y Daniela Kinvebaluc.

El gobernador Rogelio Frigerio destacó el valor del evento para la provincia: “Compartimos los valores del deporte y del rugby. Este torneo fomenta el turismo y el trabajo conjunto entre municipio, provincia y sector privado. Nos llena de orgullo que Paraná vuelva a ser capital del rugby argentino”, sostuvo.

Por su parte, la intendenta Rosario Romero subrayó el impacto deportivo y turístico que genera el certamen: “Siempre sentimos que el Seven era nuestro. La ciudad se llena de vida, de visitantes, de movimiento. Es una alegría que Paraná siga siendo sede y que se mantenga esta tradición que tanto nos identifica”, expresó.

Paraná recibirá al Seven de la República, una vez más

El histórico locutor Roni Amore, presentador oficial del Seven desde hace 25 años, fue el encargado de conducir la conferencia, que reunió a representantes de la UAR, la UER y del Ente Mixto de Turismo (Empatur).

El Seven de la República es considerado uno de los torneos más importantes del país y marca el cierre oficial del calendario rugbístico argentino. Año tras año, reúne a los mejores jugadores, entrenadores y seleccionados provinciales en un ambiente de camaradería y alto nivel deportivo.

Esta nueva edición reafirma a Paraná como una plaza emblemática del rugby nacional, combinando pasión, competencia y turismo deportivo en una fiesta que promete volver a colmar las canchas y las calles de la capital entrerriana.

