Más de 450 chicos participaron del cierre de año infantil en Los Espinillos, junto a clubes entrerrianos y bonaerenses en un día de rugby y amistad.

Encuentro infantil en Los Espinillos: cierre de año con clubes de Entre Ríos y Buenos Aires.

El pasado fin de semana, el Club Los Espinillos vivió una jornada inolvidable con la realización del encuentro infantil de cierre de año , que reunió a más de 450 chicos de distintas categorías en una verdadera celebración del rugby y la camaradería.

Durante toda la jornada, el predio se llenó de color, risas y movimiento. Familias, entrenadores y jugadores compartieron un ambiente de alegría y compañerismo que reflejó fielmente el espíritu formativo del deporte. En total, se dispusieron seis canchas en las que se disputaron partidos simultáneos de categorías que fueron desde los cinco hasta los catorce años.

Más de 450 jóvenes disfrutaron del rugby en el cierre de temporada de Los Espinillos

El encuentro contó con la participación de clubes pertenecientes tanto a la Unión Entrerriana de Rugby como a la Unión de Rugby de Buenos Aires. Entre ellos se destacaron Colón Rugby Club, CUCU, San Martín de San Jaime, Salto Grande, Deportiva Francesa, Centro Naval y Lomas Athletic, entre otros.

Desde la organización resaltaron la importancia de este tipo de jornadas, que fomentan la integración entre instituciones, consolidan los valores del rugby y permiten cerrar de la mejor manera un año de intenso trabajo en las divisiones infantiles.