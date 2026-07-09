Comenzó el Torneo Clausura de fútbol femenino que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). La primera fecha tuvo la goleada del tricampeón vigente, San Benito Paraná, y también de Arenas FC. Además hubo victorias de Camioneros y de Atlético Paraná.
Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense
Este jueves se disputó la primera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense. Hubo dos goleadas en el inicio del campeonato.
9 de julio 2026 · 19:31hs
Resultados fecha 1:
San Benito 0-1 Camioneros
Atlético Paraná 2-0 VF
Oro Verde 0-8 San Benito Paraná
Belgrano 0-5 Arenas
Libre: Neuquen