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Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense

Este jueves se disputó la primera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense. Hubo dos goleadas en el inicio del campeonato.

9 de julio 2026 · 19:31hs
Comenzó un nuevo certamen de fútbol de la Liga Paranaense.

Prensa LPF

Comenzó un nuevo certamen de fútbol de la Liga Paranaense.

Comenzó el Torneo Clausura de fútbol femenino que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). La primera fecha tuvo la goleada del tricampeón vigente, San Benito Paraná, y también de Arenas FC. Además hubo victorias de Camioneros y de Atlético Paraná.

Resultados fecha 1:

La Liga Paranaense tuvo actividad este miércoles.

Palermo derrotó a Atlético Paraná en el pendiente de la Liga Paranaense

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San Benito 0-1 Camioneros

Atlético Paraná 2-0 VF

Oro Verde 0-8 San Benito Paraná

Belgrano 0-5 Arenas

Libre: Neuquen

Liga Paranaense Torneo Clausura Femenino Fútbol
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