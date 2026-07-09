Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense

Este jueves se disputó la primera fecha del certamen femenino de la Liga Paranaense. Hubo dos goleadas en el inicio del campeonato.

Comenzó el Torneo Clausura de fútbol femenino que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). La primera fecha tuvo la goleada del tricampeón vigente, San Benito Paraná, y también de Arenas FC. Además hubo victorias de Camioneros y de Atlético Paraná.