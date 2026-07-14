Paraná superará los 407 mil habitantes en 2035, según proyecciones del Indec. UNO accedió al informe con los datos de todos los departamentos entrerrianos.

Las nuevas proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indican que el departamento Paraná continuará siendo el más poblado de Entre Ríos y alcanzará los 407.726 habitantes en 2035 , consolidando su liderazgo demográfico en la provincia.

El organismo presentó el informe "Estimaciones de población por sexo, departamento y año calendario 2022-2035" , al que accedió UNO , y que actualiza las proyecciones demográficas para cada uno de los departamentos del país.

Indec: Paraná, Concordia y Gualeguaychú liderarán el crecimiento poblacional en Entre Ríos

Se trata de una herramienta estadística de referencia que servirá como base para la planificación de políticas públicas y la toma de decisiones en áreas estratégicas como infraestructura, educación, salud, vivienda y servicios, tanto a nivel provincial como municipal.

El trabajo fue elaborado a partir de las proyecciones nacionales y provinciales publicadas por el propio Indec y toma como punto de partida los resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Para elaborar estas estimaciones se consideró la evolución conjunta de los tres componentes del cambio demográfico: la fecundidad, la mortalidad y los movimientos migratorios ocurridos durante el período intercensal comprendido entre 2010 y 2022. Debido a las dificultades metodológicas que implica proyectar poblaciones en áreas geográficas pequeñas, el organismo recurrió además a métodos matemáticos que garantizan la coherencia entre las proyecciones nacionales, provinciales y departamentales.

En el caso de Entre Ríos, el panorama es claro: los 17 departamentos muestran incrementos poblacionales entre 2022 y 2035, aunque con ritmos diferentes. El crecimiento será moderado, pero constante, consolidando a Paraná, Concordia y Gualeguaychú como los principales centros demográficos de la provincia.

El departamento Paraná continuará siendo, por amplio margen, el más poblado de Entre Ríos. Para el año 2026 el Indec estima una población total de 401.603 habitantes, integrada por 206.388 mujeres y 195.215 hombres. En 2022 el departamento contaba con 398.254 habitantes, por lo que en apenas cuatro años habrá incorporado 3.349 nuevos residentes. La tendencia continuará durante toda la próxima década hasta alcanzar los 407.726 habitantes en 2035, lo que representa un incremento total de 9.472 personas respecto del inicio de la serie. Además de ser el distrito más poblado, Paraná también presenta la mayor diferencia entre mujeres y hombres, con más de 11.000 mujeres por encima de la población masculina.

Concordia seguirá ocupando el segundo lugar en cantidad de habitantes. Las proyecciones indican que en 2026 contará con 204.165 habitantes, conformados por 103.563 mujeres y 100.602 hombres. En comparación con 2022, cuando registraba 202.203 habitantes, el crecimiento será cercano a las dos mil personas. Hacia 2035 alcanzará los 207.739 habitantes, manteniendo una evolución constante y consolidándose como uno de los principales polos urbanos del litoral argentino.

Gualeguaychú también continuará creciendo durante todo el período analizado. Según el informe oficial, llegará a 129.396 habitantes en 2026, distribuidos entre 65.627 mujeres y 63.769 hombres. Para 2035 alcanzará los 131.390 habitantes, prácticamente dos mil habitantes más que en la actualidad, ratificando su posición entre los departamentos con mayor desarrollo demográfico de Entre Ríos.

El departamento Uruguay también mantendrá una evolución sostenida. Las estimaciones indican que en 2026 tendrá 119.358 habitantes, con 60.596 mujeres y 58.762 hombres. En 2035 alcanzará los 121.229 habitantes, consolidando un crecimiento cercano a las tres mil personas respecto del comienzo de la serie.

Federación llegará durante 2026 a una población estimada de 80.623 habitantes. A diferencia de la mayoría de los departamentos entrerrianos, aquí la población masculina será levemente superior a la femenina. El informe proyecta 40.729 hombres frente a 39.894 mujeres. Para 2035 el departamento alcanzará los 81.802 habitantes.

Colón también mantendrá una evolución positiva. En 2026 contará con 77.583 habitantes, distribuidos entre 39.091 mujeres y 38.492 hombres. De mantenerse la tendencia prevista, llegará a 79.376 habitantes en 2035.

La Paz superará los 77 mil habitantes durante 2026. El Indec proyecta una población de 77.194 personas, integrada por 38.993 mujeres y 38.201 hombres. Para el año 2035 el departamento alcanzará los 78.098 habitantes.

Villaguay llegará a 57.176 habitantes en 2026 y alcanzará los 57.943 en 2035, mientras que Diamante pasará de 54.986 habitantes en 2026 a 55.855 al finalizar el período proyectado.

Gualeguay registrará una población estimada de 58.566 habitantes en 2026 y crecerá hasta los 59.084 habitantes en 2035. Nogoyá llegará a 44.150 habitantes en 2026 y a 44.540 en 2035. Victoria alcanzará los 41.652 habitantes durante 2026 y cerrará la proyección con 42.204 habitantes en 2035.

Tala tendrá una población estimada de 32.251 habitantes en 2026 y llegará a 32.997 al final del período. Federal registrará 30.423 habitantes en 2026 y alcanzará los 30.865 habitantes en 2035.

Entre los departamentos con menor cantidad de habitantes continuará ubicándose San Salvador, con una población estimada de 21.469 personas durante 2026 y 21.932 hacia 2035. Feliciano llegará a 17.185 habitantes en 2026 y a 17.356 en el último año proyectado. Islas del Ibicuy seguirá siendo el departamento menos poblado de la provincia, con 14.373 habitantes estimados para 2026 y una población proyectada de 14.605 habitantes en 2035.

Las estimaciones oficiales muestran además que las mujeres seguirán siendo mayoría en la mayor parte del territorio entrerriano. Paraná presenta la diferencia más importante, con 206.388 mujeres frente a 195.215 hombres. También predominan las mujeres en Concordia, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Diamante, La Paz, Gualeguay, Tala, Villaguay y Nogoyá. En cambio, Federación, Federal, Islas del Ibicuy y San Salvador muestran una leve mayoría masculina, mientras que en otros departamentos la diferencia entre ambos sexos resulta mínima.

Desde el Indec explicaron que estas estimaciones constituyen una herramienta fundamental para anticipar las necesidades futuras de cada departamento. La información permite planificar la construcción de escuelas, hospitales, redes de agua potable, viviendas, rutas, transporte público y servicios básicos, además de orientar decisiones relacionadas con el desarrollo económico y social.

El informe también advierte que las proyecciones departamentales representan uno de los mayores desafíos estadísticos debido a la incidencia que tienen las migraciones internas y las fluctuaciones anuales de nacimientos y defunciones en poblaciones relativamente pequeñas. Por ese motivo, el organismo utiliza modelos matemáticos consistentes con las proyecciones provinciales y nacionales para garantizar resultados comparables y confiables.

Las cifras difundidas reflejan una tendencia demográfica estable para Entre Ríos. Ningún departamento registra disminuciones de población durante el período analizado y todos muestran un crecimiento gradual hasta 2035. Si bien el aumento no será explosivo, las proyecciones anticipan una provincia que continuará expandiéndose, con Paraná consolidando su liderazgo como principal centro urbano, Concordia fortaleciendo su peso demográfico y Gualeguaychú, Uruguay y Federación manteniendo un crecimiento sostenido que acompañará el desarrollo de la provincia durante los próximos años.