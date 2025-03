Se encendió la alarma en el Mundo Patronato

La última presentación del Rojinegro encendió la alarma. Y no solamente porque recibió una nueva bofetada. El golpe no fue únicamente por el marcador adverso, sino porqué el funcionamiento del equipo en la visita a Tristán Suárez retrocedió varios casilleros.

Un paso atrás ante Tristán Suárez

El Santo fue de mayor a menor. Controló las acciones de juego en la primera media hora de juego. El entrenador Gabriel Gómez decidió darle la responsabilidad al conjunto bonaerense. Con dos líneas de cuatro esperó al dueño de casa en su propio campo.

Apostó a contragolpear ante el adelantamiento constante de los marcadores de punta del Lechero. Explotó los espacios que se le presentó en los extremos de la defensa anfitriona. Lastimó con esa receta, pero como sucedió ante San Martín de Tucumán, fracasó al momento de redondear las acciones ofensivas.

Patronato dejó escapar su momento. Tristán Suárez se lo agradeció. Un cabezazo de Ezequiel Almirón entre la presencia de los centrales entrerrianos fue el anuncio de lo que iba a llegar. Minutos después el local rompió el cero a través de un encuentros de los miembros del tridente ofensivo. Abrió el juego Mauro Fernández, Almirón arrastró marca para liberarle espacio a Veliez. Este sacó el remate cruzado que no logró controlar Chávez.

Gómez movió piezas en el reinicio del partido, pero sostuvo el esquema. La variante fue la postura más ofensiva ante la necesidad de igualar el pleito. Atacó en forma desordenada. Asimismo tuvo oportunidades para alcanzar la paridad, pero otra vez falló en la definición. Y cuando el arquero Nicolás Sumavil estaba vencido la suerte no estuvo del lado del Rojinegro, que por segunda jornada seguida encontró en el parante del arco adversario un nuevo obstáculo.

Pero no fue solo el azar lo que impidió que el representante entrerriano sumara. Patronato se expuso en defensa. El local sacó provecho de esto. Veliez gozó de tiempo y espacio para sacar un bombazo que impactó en el palo. Fernando Moreyra no controló la segunda jugada y terminó asistiendo a Alexander Sosa, quien efectivizó la ley del ex para decretar la segunda derrota del Santo, la segunda en cadena y la primera en territorio adversario.

El marcador oscuro marginó, a Patronato por primera vez en la temporada de la zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2025. El equipo había iniciado la jornada en el séptimo escalón, superando por diferencia de gol a Tristán Suárez. La caída en el estadio 20 de octubre más los triunfos de Los Andes, San Miguel y Ferro desencadenaron el retroceso del Rojinegro al undécimo escalón de las posiciones de la Zona A.

El mensaje de Gabriel Gómez

Gabriel Gómez fue autocrítico después del juego. En rueda de prensa confesó que le preocupó el rendimiento de sus dirigidos, especialmente en la etapa inicial. Recordó que el torneo recién inicia, que deberán mantener la tranquilidad más allá del dolor que implica una nueva caída. A su vez emitió un claro mensaje a sus dirigidos: “No me gusta perder y no quiero acostumbrarme a perder”, aseveró.

Con esta frase el entrenador dejó abierta la posibilidad de realizar varias modificaciones para el encuentro del fin de semana ante Gimnasia y Tiro de Salta. La premisa será recuperar la versión que el elenco de barrio Villa Sarmiento exhibió en el segundo tiempo ante Los Andes, periodo donde en el que Patronato lució su mejor versión en el juego y lo plasmó en la red oponente.

La fragilidad defensiva podría llevar al DT a evaluar alternativas. En este punto Gómez aguardará por la evolución de Julián Navas, ausente ante Tristán Suárez por una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda. En la línea de volantes esperará a Matías Pardo, afectado a una sobrecarga muscular en el gemelo, y Luciano Pacco, quien debió ser reemplazado en el segundo tiempo por un golpe en el hombro.

Las lesiones no sería el único condicionante que impulsarían al entrenador bonaerense a meter mano en el equipo. Más allá de algunos momentos de juego asociado en gran parte del juego ante Tristán Suárez lucio impreciso. Por momentos abusó de los lanzamientos de los centrales a la humanidad de Alan Bonansea, que no llegaron a destino.

La falta de efectividad es otro de los puntos que el DT estudiará. En las últimas dos presentaciones Patronato no logró inflar la red adversaria ¿Sostendrá la dupla ofensiva conformada por Julián Marcioni y Alan Bonansea?. Le dará espacio desde el inicio a Federico Castro?. Apostará por un tridente en el ataque.

Patronato, obligado a ganar en el Grella

Los interrogantes comenzará a despejarlo este martes cuando comience a profundizar en la planificación del encuentro que disputará el domingo ante Gimnasia y Tiro de Salta. En ese juego el Rojinegro no tendrá otra opción que sumar de a tres. Tiene la necesidad de elevar la bandera del triunfo para despejar los temores que merodean en las rachas adversas. Necesita apagar la alarma que se encendió el sábado por la noche en la localidad bonaerense de Ezeiza. Por el momento el sonido no aturde, pero los decibeles se podrán elevar si no retoma el camino del éxito.