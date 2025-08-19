Se viene la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Los equipos de la Liga Paranaense y de la Liga Santafesina se enfrentarán en la Copa Túnel Subfluvial que comenzará este domingo.

San Benito de Paraná es el mejor equipo de la LPF e intentará alzar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Las chicas afrontarán un nuevo desafío. Se inicia la Copa Túnel Subfluvial Femenina , certamen que es organizado de manera conjunta por la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF). Este domingo se disputarán los partidos de ida de los octavos de final. Habrá cuatro partidos en cada ciudad.

Los enfrentamientos serán San Benito de Paraná-Juventud Unida, Arenas FC-El Cadi, Belgrano-Veteranos, Camioneros-Peñarol, El Quillá-Atlético Paraná, Coliseo-Academia Crack, Colón-San Rafael y Unión-San Benito.

Los partidos se jugarán en los respectivos predios de la LPF y la LSF.

Vale destacar que este miércoles, a partir de las 20, en la Sala Mayo de Paraná se llevará adelante la presentación oficial del certamen, con la presencia de autoridades de los clubes participantes, jugadoras y cuerpo técnicos.

Los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina