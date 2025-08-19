Uno Entre Rios | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

Se viene la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Los equipos de la Liga Paranaense y de la Liga Santafesina se enfrentarán en la Copa Túnel Subfluvial que comenzará este domingo.

19 de agosto 2025 · 17:02hs
San Benito de Paraná es el mejor equipo de la LPF e intentará alzar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Prensa San Benito de Paraná

San Benito de Paraná es el mejor equipo de la LPF e intentará alzar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Las chicas afrontarán un nuevo desafío. Se inicia la Copa Túnel Subfluvial Femenina, certamen que es organizado de manera conjunta por la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF). Este domingo se disputarán los partidos de ida de los octavos de final. Habrá cuatro partidos en cada ciudad.

Los enfrentamientos serán San Benito de Paraná-Juventud Unida, Arenas FC-El Cadi, Belgrano-Veteranos, Camioneros-Peñarol, El Quillá-Atlético Paraná, Coliseo-Academia Crack, Colón-San Rafael y Unión-San Benito.

Mastantuono y su primer partido en el Real Madrid.

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner llega con el objetivo de revertir el mal momento que atraviesa en el torneo.

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Los partidos se jugarán en los respectivos predios de la LPF y la LSF.

Vale destacar que este miércoles, a partir de las 20, en la Sala Mayo de Paraná se llevará adelante la presentación oficial del certamen, con la presencia de autoridades de los clubes participantes, jugadoras y cuerpo técnicos.

Los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Copa Túnel Subfluvial Liga Paranaense San Benito Arenas FC
Noticias relacionadas
Dimas Garateguy mostró bravura, pero no le alcanzó para superar al púgil anfitrión.

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

la justicia inscribio a mauro icardi en el registro de deudores alimentarios

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

Recreativo-Ciclista, el duelo destacado de la segunda fecha del Clausura de la APB.

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

La delegación del CEF N°3 que compitió en Posadas. 

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Ver comentarios

Lo último

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Ultimo Momento
Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

La Justicia inscribió a Mauro Icardi en el registro de deudores alimentarios

Policiales
Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Un colectivo despistó en la Ruta 12 luego de chocar una rueda desprendida

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Ruta 18: perdió el control del auto durante el temporal y sufrió un fuerte choque

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Arrestan a un hombre por intento de robo de cableado telefónico en Paraná

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Falleció Artemio Waigel, el empresario condenado por la mayor estafa de Entre Ríos

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Gualeguaychú: un penitenciario fue lesionado con un disparo de otro compañero

Ovación
Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Mariano Werner tendrá su última chance en Buenos Aires

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Real Madrid

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

Se abre la segunda fecha del Clausura de la APB

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

El CEF N°3 obtuvo el segundo puesto en la Copa Regional del Litoral

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

Derrota para el paranaense Dimas Garateguy

La provincia
El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

El dólar oficial prolonga este martes su racha bajista

Janet M. Waldner presenta OM. La Fuerza de lo Invisible en GAP Galería de Arte

Janet M. Waldner presenta "OM. La Fuerza de lo Invisible" en GAP Galería de Arte

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

Docentes participaron de campamentos pedagógicos de matemática

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

El Mercado Sud recibe a Litoral Stand Up Comedy por primera vez

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Entre Ríos, entre las provincias con más tasas municipales del país

Dejanos tu comentario