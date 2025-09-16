Uno Entre Rios | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

Las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial femenina serán el domingo

Jugarán San Benito de Paraná ante Belgrano y Unión contra Arenas FC, por un lugar en la final de la Copa Túnel Subfluvial.

16 de septiembre 2025 · 17:47hs
Belgrano irá por el batacazo en la semifinal de la Copa Túnel Subfluvial.

Prensa San Benito de Paraná

Belgrano irá por el batacazo en la semifinal de la Copa Túnel Subfluvial.

Este domingo se conocerán cuáles serán los equipos que se clasificarán a la final de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina, el certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF).

Los cruces de las semifinales serán San Benito de Paraná ante Belgrano y Unión frente a Arenas FC.

Arenas FC eliminó por penales a Academia Crack en el duelo paranaense de la Copa Túnel Subfluvial Femenina.

Copa Túnel Subfluvial Femenina: tres representantes de la Liga Paranaense son semifinalistas

Maravilla Martínez marcó el tanto para Racing.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

La programación de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

San Benito de Paraná y Belgrano se enfrentarán desde las 15.30 en el estadio Luis Reanud del Atlético Neuquén Club; mientras que Unión y Arenas FC se medirán desde las 19.30 en el predio Nery Pumpido de la LSF.

Serán cruces a partido único en los que, al cabo de los 90 minutos de juego, si la paridad no se rompió, la clasificación se definirá directamente por penales.

Copa Túnel Subfluvial San Benito de Paraná Belgrano Arenas FC
Noticias relacionadas
Real Madrid ganó en su debut.

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

Los jugadores de Talleres campeones.

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

La temporada le está siendo cuesta arriba a Mariano Werner con tantos problemas en los impulsores.

Mariano Werner y la mala racha de los motores

Por cuestiones de seguridad, el presidente saliente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, no estuvo en la reunión.

San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas

Ver comentarios

Lo último

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

Guillermo Michel: Milei no quiere presupuesto

Guillermo Michel: "Milei no quiere presupuesto"

Ultimo Momento
Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

Guillermo Michel: Milei no quiere presupuesto

Guillermo Michel: "Milei no quiere presupuesto"

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Mariano Werner y la mala racha de los motores

Mariano Werner y la mala racha de los motores

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas

San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas

La provincia
La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: No hay chances de volver al pasado

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Dejanos tu comentario