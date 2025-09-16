Este domingo se conocerán cuáles serán los equipos que se clasificarán a la final de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina, el certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF).
Las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial femenina serán el domingo
Jugarán San Benito de Paraná ante Belgrano y Unión contra Arenas FC, por un lugar en la final de la Copa Túnel Subfluvial.
16 de septiembre 2025 · 17:47hs
Los cruces de las semifinales serán San Benito de Paraná ante Belgrano y Unión frente a Arenas FC.
La programación de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial
San Benito de Paraná y Belgrano se enfrentarán desde las 15.30 en el estadio Luis Reanud del Atlético Neuquén Club; mientras que Unión y Arenas FC se medirán desde las 19.30 en el predio Nery Pumpido de la LSF.
Serán cruces a partido único en los que, al cabo de los 90 minutos de juego, si la paridad no se rompió, la clasificación se definirá directamente por penales.