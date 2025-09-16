Las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial femenina serán el domingo

Jugarán San Benito de Paraná ante Belgrano y Unión contra Arenas FC, por un lugar en la final de la Copa Túnel Subfluvial.

Belgrano irá por el batacazo en la semifinal de la Copa Túnel Subfluvial.

Este domingo se conocerán cuáles serán los equipos que se clasificarán a la final de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial femenina, el certamen que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF).

Los cruces de las semifinales serán San Benito de Paraná ante Belgrano y Unión frente a Arenas FC.

La programación de las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial

San Benito de Paraná y Belgrano se enfrentarán desde las 15.30 en el estadio Luis Reanud del Atlético Neuquén Club; mientras que Unión y Arenas FC se medirán desde las 19.30 en el predio Nery Pumpido de la LSF.

Serán cruces a partido único en los que, al cabo de los 90 minutos de juego, si la paridad no se rompió, la clasificación se definirá directamente por penales.