Uno Entre Rios | Ovación | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

El piloto de Pilar se quedó con la segunda del año, que tuvo lugar en Concepción del Uruguay.

1 de marzo 2026 · 15:11hs
El TC Mouras tuvo su final en Concepción del Uruguay.

ACTC

El TC Mouras tuvo su final en Concepción del Uruguay.

Impecable. Nicolás Jaime ganó la segunda fecha del certamen 2026 del TC Mouras que se corrió en el autódromo Municipal de la ciudad de Concepción del Uruguay. Fue el cierre de un fin de semana fierrero.

Jaime, que había largado desde el mejor lugar en la grilla, producto de haber ganado también la serie única, llegó a la primera curva adelante y desde allí controló a voluntad la carrera manteniendo, siempre, la diferencia con su inmediato perseguidor, el piloto Francisco Luengo, que con su Chevrolet, finalmente, terminó segundo.

Iñaki Arrías se impuso en un fin de semana redondo.

Iñaki Arrías se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Thiago Falivene voló en Concepción del Uruguay en el TC Mouras.

TC Mouras: Thiago Falivene se quedó con el 1 en La Histórica

Nicolás Jaime, le dio un nuevo triunfo a Ramiro Galarza, titular del equipo que le atiende el Dodge violeta y que trabajó desde el día viernes para este suceso.

Tercero llegó Fabrizio Maggini, con el Ford del RUS MED Team, cuarto, Alan Denis Cifre, con el Ford del equipo, Spataro Racing y quinto, Esteban Mancuso, tripulando la Dodge del SJ Racing.

Nicolás Jaime habló tras la victoria en Concepción del Uruguay

“Fue una carrera fantástica, siempre tuve un gran auto, solo al final sentí como una falla de combustible pero desapareció de inmediato. La verdad es que Luengo siempre estuvo cerca y yo trataba de hacerle diferencia doblando que era cuando mi auto estaba mejor, le agradezco al equipo por el auto y este triunfo me viene muy bien pensando en el campeonato. “

La próxima carrera será el 22 de marzo en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata

Concepción del Uruguay Concepción del Uruguay TC Mouras certamen
Noticias relacionadas
El fiscal pidió cinco años de prisión para Juan Ruiz Orrico por el homicidio culposo de cuatro obreros. La pena es más leve de la que pide la querella.

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

concepcion del uruguay recibira al tc mouras este fin de semana

Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras este fin de semana

Rocamora derrotó ajustadamente a El Talar en su última presentación en la Liga Argentina.

Rocamora logró un ajustado triunfo en su casa

La Finalissima entre la Selección Argentina y España esta programada en Qatar.

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

Ver comentarios

Lo último

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Ultimo Momento
La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Algunos celebrarán este domingo el Último Primer Día (UPD): recomendaciones para las familias

Ya son más de 62 mil los empleos públicos que se perdieron en la gestión de Milei

Ya son más de 62 mil los empleos públicos que se perdieron en la gestión de Milei

Irán amenazó con represalias a los enemigos

Irán amenazó con represalias a "los enemigos"

Policiales
La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

La Paz: motociclista en grave estado tras colisionar con un vehículo

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Leonardo Airaldi será trasladado a la cárcel de Ezeiza

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Airaldi recibió otro revés judicial y está más cerca del juicio

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

Ovación
Iñaki Arrías se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Iñaki Arrías se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

Newells y Central se miden en el clásico rosarino

Newell's y Central se miden en el clásico rosarino

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La Selección Argentina se quedó con la medalla de plata en Montería tras una final dramática ante México

La provincia
La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

La Policía prepara el operativo por el UPD en Paraná

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

Entrerriano condenado por combatir en la guerra de Ucrania

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

1º de Marzo: El grito de los recuperadores urbanos ante una crisis que amenaza la economía circular

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

El Monotributo bajo la lupa: una guía esencial para no perderse en las escalas

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Giuliana Bissutti, la entrerriana que voló para conquistar Madrid y revolucionar la estética

Dejanos tu comentario