Concepción del Uruguay: Nicolás Jaime ganó en el TC Mouras

El piloto de Pilar se quedó con la segunda del año, que tuvo lugar en Concepción del Uruguay.

El TC Mouras tuvo su final en Concepción del Uruguay.

Impecable. Nicolás Jaime ganó la segunda fecha del certamen 2026 del TC Mouras que se corrió en el autódromo Municipal de la ciudad de Concepción del Uruguay. Fue el cierre de un fin de semana fierrero.

Jaime, que había largado desde el mejor lugar en la grilla, producto de haber ganado también la serie única, llegó a la primera curva adelante y desde allí controló a voluntad la carrera manteniendo, siempre, la diferencia con su inmediato perseguidor, el piloto Francisco Luengo, que con su Chevrolet, finalmente, terminó segundo.

Nicolás Jaime, le dio un nuevo triunfo a Ramiro Galarza, titular del equipo que le atiende el Dodge violeta y que trabajó desde el día viernes para este suceso.

Tercero llegó Fabrizio Maggini, con el Ford del RUS MED Team, cuarto, Alan Denis Cifre, con el Ford del equipo, Spataro Racing y quinto, Esteban Mancuso, tripulando la Dodge del SJ Racing.

Nicolás Jaime habló tras la victoria en Concepción del Uruguay

“Fue una carrera fantástica, siempre tuve un gran auto, solo al final sentí como una falla de combustible pero desapareció de inmediato. La verdad es que Luengo siempre estuvo cerca y yo trataba de hacerle diferencia doblando que era cuando mi auto estaba mejor, le agradezco al equipo por el auto y este triunfo me viene muy bien pensando en el campeonato. “

La próxima carrera será el 22 de marzo en el autódromo Roberto Mouras, de La Plata