Iñaki Arrías se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Triunfo contundente del paranaense Iñaki Arrías. Se quedó con la segunda fecha del TC Pista Mouras.

1 de marzo 2026 · 15:05hs
Iñaki Arrías se impuso en un fin de semana redondo.

Iñaki Arrías se impuso en un fin de semana redondo.

Iñaki Arrías, a lo largo de todo el fin de semana, tuvo un muy buen rendimiento y se llevó absolutamente todos los puntos en juego: fue el poleman, ganó la serie única y también fue el vencedor en la final, con una contundencia notable, arriba del Ford del Candela Competición. El de Paraná dio que hablar durante el fin de semana.

Tanto en la largada en la serie única, como en la final, Arrías no le dio posibilidad a nada a Ignacio Vilas que le ganó ambas maniobras con el Ford. Desde allí, casi que no tuvo problemas para llegar hasta la bandera a cuadros y sumó su segunda victoria en la categoría, tras ausentarse en la primera fecha.

Iñaki Arrías marcó el camino en Concepción del Uruguay.

Iñaki Arrías se quedó con la pole en el TC Pista Mouras en Concepción

La Finalissima entre la Selección Argentina y España esta programada en Qatar.

Qatar suspendió el fútbol: alerta por la Finalissima

1° Arrías, con el mismo Ford que utilizó el año pasado y bajo la misma estructura. En la segunda colocación llegó Vilas, con el Dodge del Galarza Racing, a una diferencia de 2.118 milésimas. Bautista Roqueta se subió al último escalón del podio, con el Dodge del Canning Motorsport, a una distancia de 7.499/1000.

En la 4° ubicación estuvo Juan José Suárez, 5° Damián Pérez, 6° Juan José Conde, que había llegado 3° pero fue recargado por altura, 7° Ignacio Quintana, 8° Martín Taha, 9° Daniel Faggiano, 10° Leonardo Forte, 11° Máximo Costanzo, 12° Ignacio Lovich, 13° Dante Rubiera Hainze, 14° Facundo Ludueña.

La palabra de Iñaki Arrías

Arrías, post victoria: “Hicimos un carrerón, la verdad que estoy muy contento. El equipo hizo un gran esfuerzo y, pese que en la primera carrera no pudimos estar, sabemos que tenemos un potencial terrible. Le agradezco a todo el Candela Competición y a mi familia, que son un pilar fundamental para que yo esté acá. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en el auto, el año pasado no fue fácil, sobre todo desde lo económico, y ahora arrancar el año así es muy lindo”.

La próxima fecha para el TC Pista Mouras será el 20, 21 y 22 de marzo, en el marco del tercer capítulo de la temporada.

