APB: Recreativo derrotó a Rowing y lidera el Torneo Clausura

El Bochas superó al Remero 77 a 53 en el inicio de la 12° semana de competencia en el Clausura de la APB. Talleres venció 76 a 60 a San Martín.

Recreativo y Talleres cantaron victoria en los encuentros que marcaron el inicio de la 12° semana de competencia del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Bochas derrotó a Rowing 77 a 53 en la Costanera Baja. El Rojo superó a San Martín como local 76 a 60.

Recreativo fue preciso y contundente y no tuvo muchos problemas para vencer a Rowing en condición de visitante. El Bochas pisó fuerte desde el inicio y ya en el primer tiempo sacó ventaja en el tablero. El 46 a 23 en la primera mitad dejó libre el camino para que el elenco de calle Italia viaje rumbo a una nueva victoria que lo ubica en lo más alto de las posiciones.

El 23 a 12 en el tercer cuarto fue lapidario y el encuentro tuvo un último segmento demás.

Luciano Harik con 15 puntos, Ignacio Temon con 13 y Valentino Salamone con 12, los goleadores del ganador. Emiliano González y Lucca Sarno con 11 puntos cada uno, los mejores del local.

Por su parte, Talleres capitalizó la localía al derrotar 76 a 60 a San Martín. La primera mitad fue cambiante en el dueño de las acciones. El Rojo entró bien y metió un parcial de 21 a 9, pero la visita corrigió y metió un segmento de 21 a 7 en el segundo. El Verde se fue al descanso largo arriba 30 a 38.

En el complemento Talleres sí jugó mejor, pasó al frente en el resultado, fue más que la visita y manejó el trámite. Sobre el final sacó diferencias y pido cerrar sin exigencias, más allá que la visita siempre se esforzó por cambiar el rumbo del partido.

Tobías Motura con 26 puntos fue la figura del encuentro, además de las 16 unidades y 5 asistencias de Matías Stival. En San Martín, Valentino Barbaglia terminó con 10 puntos.

Como sigue la cartelera del Torneo Clausura

Este jueves Unión de Crespo recibirá desde las 21.30 a Sionista. Mientras que el lunes completarán, desde 21.30, Recreativo-Paracao.

Posiciones en la APB

Recreativo 19 (9-1)

Sionista 18 (9-0)

Olimpia 18 (7-4)

Quique 17 (7-3)

Estudiantes 15 (5-5)

Ciclista 14 (5-4)

Talleres 13 (3-7)

Paracao 12 (4-4)

Rowing 12 (3-6)