Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Recreativo derrotó a Rowing y lidera el Torneo Clausura

El Bochas superó al Remero 77 a 53 en el inicio de la 12° semana de competencia en el Clausura de la APB. Talleres venció 76 a 60 a San Martín.

29 de octubre 2026 · 09:41hs
APB: Recreativo derrotó a Rowing y lidera el Torneo Clausura

Prensa Recreativo

Recreativo y Talleres cantaron victoria en los encuentros que marcaron el inicio de la 12° semana de competencia del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Bochas derrotó a Rowing 77 a 53 en la Costanera Baja. El Rojo superó a San Martín como local 76 a 60.

Recreativo fue preciso y contundente y no tuvo muchos problemas para vencer a Rowing en condición de visitante. El Bochas pisó fuerte desde el inicio y ya en el primer tiempo sacó ventaja en el tablero. El 46 a 23 en la primera mitad dejó libre el camino para que el elenco de calle Italia viaje rumbo a una nueva victoria que lo ubica en lo más alto de las posiciones.

El 23 a 12 en el tercer cuarto fue lapidario y el encuentro tuvo un último segmento demás.

Luciano Harik con 15 puntos, Ignacio Temon con 13 y Valentino Salamone con 12, los goleadores del ganador. Emiliano González y Lucca Sarno con 11 puntos cada uno, los mejores del local.

Por su parte, Talleres capitalizó la localía al derrotar 76 a 60 a San Martín. La primera mitad fue cambiante en el dueño de las acciones. El Rojo entró bien y metió un parcial de 21 a 9, pero la visita corrigió y metió un segmento de 21 a 7 en el segundo. El Verde se fue al descanso largo arriba 30 a 38.

En el complemento Talleres sí jugó mejor, pasó al frente en el resultado, fue más que la visita y manejó el trámite. Sobre el final sacó diferencias y pido cerrar sin exigencias, más allá que la visita siempre se esforzó por cambiar el rumbo del partido.

Tobías Motura con 26 puntos fue la figura del encuentro, además de las 16 unidades y 5 asistencias de Matías Stival. En San Martín, Valentino Barbaglia terminó con 10 puntos.

Como sigue la cartelera del Torneo Clausura

Este jueves Unión de Crespo recibirá desde las 21.30 a Sionista. Mientras que el lunes completarán, desde 21.30, Recreativo-Paracao.

Posiciones en la APB

Recreativo 19 (9-1)

Sionista 18 (9-0)

Olimpia 18 (7-4)

Quique 17 (7-3)

Estudiantes 15 (5-5)

Ciclista 14 (5-4)

Talleres 13 (3-7)

Paracao 12 (4-4)

Rowing 12 (3-6)

APB Torneo Clausura Recreativo Talleres
Noticias relacionadas
Copa Paraná: Todos contra todos en la cancha de la Toma Vieja

Copa Paraná: Todos contra todos en la cancha de la Toma Vieja

Platense es finalista del torneo y aguarda rival.

Platense a la final de la Copa Argentina tras vencer por penales a Atlético Tucumán

Paracao será el representante de la Federación Entrerriana de Hockey en el Campeonato Regional de Clubes A Sub 19.

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey salen a los sintéticos

tres jugadores para dos puestos: la duda en boca

Tres jugadores para dos puestos: la duda en Boca

Ver comentarios

Lo último

Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Ultimo Momento
Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

Messi y Riquelme estarán presentes en la despedida de Tevez

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Encontraron el celular de Nancy Godoy y buscan nuevas pistas para esclarecer el femicidio

Encontraron el celular de Nancy Godoy y buscan nuevas pistas para esclarecer el femicidio

APB: Recreativo derrotó a Rowing y lidera el Torneo Clausura

APB: Recreativo derrotó a Rowing y lidera el Torneo Clausura

Policiales
Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Una mujer de 81 años murió tras ser atropellada por una camioneta en Concordia

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Comenzó el juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García: la fiscalía adelantó que pedirá prisión perpetua

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Chocaron un transporte escolar y una camioneta en Paraná

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Ruta 14: una camioneta volcó y dejó tres heridos, entre ellos un niño

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Femicidio de Micaela García: comienza este jueves en Gualeguay el juicio a Néstor Pavón

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

Diputados: la oposición no quedó conforme con las respuestas de Berisso y Azzalini sobre Teknofood

Diputados: la oposición no quedó conforme con las respuestas de Berisso y Azzalini sobre Teknofood

Entre Ríos: anuncian dos jornadas nubladas con temperaturas máximas de hasta 26 grados

Entre Ríos: anuncian dos jornadas nubladas con temperaturas máximas de hasta 26 grados

Estiman que hay más de 300 personas en situación de calle en Paraná

Estiman que hay más de 300 personas en situación de calle en Paraná

Rogelio Frigerio supervisó en Concordia los preparativos ante posibles inundaciones por El Niño

Rogelio Frigerio supervisó en Concordia los preparativos ante posibles inundaciones por El Niño

Dejanos tu comentario